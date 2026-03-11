logo
Vaterpolo klub Borac: Od zatvaranja Gradskog olimpijskog bazena do evropske priče u Bukureštu

Vaterpolo klub Borac: Od zatvaranja Gradskog olimpijskog bazena do evropske priče u Bukureštu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Vaterpolisti Borca su se vratili iz Bukurešta, gdje su učestvovali na drugom kvalifikacionom turniru Nordijske lige, nakon što su u decembru kao drugoplasirana ekipa u grupu izborili prolaz dalje.

Vaterpolo klub Borac: Od zatvaranja Gradskog olimpijskog bazena do evropske priče u Bukureštu Izvor: Promo/VK Borac

U Rumuniji su crveno-plave vaterpoliste čekale ozbiljne ekipe (po svim standardima veće od banjalučkog tima - od budžeta, podrške, organizacije itd. Na prvom mjestu domaća ekipa Rapida, španski Rubi i portigalski Sporting iz Lisabona.

U takvoj konkurenciji Borac je ostvario po pobjedu, remi i poraz.

Prvi duel sa domaćinima koji su sa tri pobjede pokazali snagu je bio prav "rat", gdje je banjalučka ekipa vodila 5:2, ali je zbog ranih isključenja i čak tri crvena kartona do četvrte četvrtine, Rapid napravio preokret i slavio 25:12.

U drugom meču, koji je ponudio spektakl, početak utakmice pripao Banjalučanima, koji su poveli 7:2, a potom opet ušli u probleme sa isključenjima ključnih igrača i crvenog kartona, zbog čega su Španci uspjeli da izjednače i na kraju poslije peteraca stignu do trijumfa.
Ipak Borac je osvojio prvi bod u Bukureštu, da bi trećeg dana upisao pobjedu nad Sportingom iz Lisabona.

U neizvjesnoj utakmici, Portugalci su vodili a Banjalučani jurili rezultat, u najbitnijim momentima je sačuvana koncentracija i izvojevana pobjeda.

"Hvala svima koji su nas podržali na evropskom putu, jer bez vas to ne bi bio moguće, a mi smo sigurni da smo još jednom iznad svih očekivanja i mogućnosti naš klub, grad i zemlju predstavili u najboljem svijetlu", saopšteno je iz banjalučkog Borca.

Podsjetimo, od kraja jula do sredine oktobra 2025. godine u Banjaluci je bio zatvoren Gradski olimpijski bazen, pa ovaj rezultat Borca u Evropi, ravan je podvigu.

(MONDO)

