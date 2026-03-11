logo
Blagojević rekao, a svima je promaklo: Rečenica koja je najveći poraz Partizana

Blagojević rekao, a svima je promaklo: Rečenica koja je najveći poraz Partizana

Autor Milutin Vujičić
0

Srđan Blagojević je otkrio da nije imao punu autonomiju oko izbora stručnog štaba u Partizanu.

srdjanu blagojevicu se partizan mijesao u rad Izvor: MN PRESS

Srđan Blagojević vratio se u Partizan nakon četiri mjeseca. Predrag Mijatović nije bio zadovoljan njegovim radom i smijenio ga je svojevoljno, poslije čega su crno-bijeli "lutali" sa Markom Jovanovićem, Nenadom Stojakovićem i Nenadom Čakarom, pa sada kad je titula izgubljena i drugo mjesto ugroženo - opet se vraća Blagojević.

U svom prvom obraćanju objasnio je da je došao na poziv Danka Lazovića, s kojim je ostao u odličnim odnosima, kao i da kod njega nema sujete i da će pokušati sve što je moguće da izgladi stvari sa Predragom Mijatovićem. Želio je takođe da kaže da ovo nikako ne može da bude "nastavak rada u klubu", samo novi početak pošto su se okolnosti promijenile, dok je najvažnija rečenica koju je ispričao na konferenciji za medije svima promakla.

O čemu se radi? Blagojević je praktično otkrio da kada je prvi put dolazio u Partizan, nije birao svoj stručni štab, odnosno time je potvrdio da nije postojala potpuna autonomija trenera. Neko mu se očigledno miješao u izbor.

"Doći će novi ljudi. U ovom trenutku još uvijek ne mogu da kažem tačno i precizno ko će činiti stručni štab, ali imam određene jasne namjere i želje. Za razliku od prošlog puta, sada su okolnosti promijenjene. Prošli put nisam imao mogućnost da formiram kompletno svoj stručni štab, a sada tu mogućnost imam", rekao je Blagojević, bez preciziranja o tome ko mu je bio nametnut i kako je moguće da mu se neko i oko toga miješao.

Ko čini novi stručni štab?

Izvor: MN PRESS

S obzirom na to da je insistirao da Đorđije Ćetković, inače sestrić Predraga Mijatovića, ne bude ubuduće dio stručnog štaba, neki odgovori se sami nameću.

Takođe, znamo da će sa njim sarađivati njegovi dugogodišnji saradnjici Dejan Fijala i fizioterapeut Saša Semeredi, takođe se vraća trener golmana Nemanja Jovšić, koga je Mijatović prekomandovao u Teleoptik krajem prošle sezone, dok se očekuje da jedno ili dva imena iz stručnog štaba koji je zatekao - ostane s njim.

