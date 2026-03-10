Rasim Ljajić bjesnio na sve trenere Partizana: Otkriveni detalji sa sastanka na kojem su pljuštali otkazi

Prvi čovjek FK Partizan Rasim Ljajić bio je izrazito nezadovoljan loše odrađenim pripremnim periodom i činjenicom da tim ni u jednom momentu nije pokazao napredak.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan je razrešio dužnosti Damira Čakara koji je na kratko zamijenio Nenada Stojakovića na klupi crno-bijelih, a mimo svih očekivanja vraćen je Srđan Blagojević. Prvi čovjek kluba iz Humske Rasim Ljajić je na sastanku Upravnog odbora jasno svima stavio do znanja šta ne smije da se ponovi i čijim radom je nezadovoljan.

Osim Čakara, smijenjeni su i svi pomoćnici, Đorđe Ćetković, Aleksandar Ilić, Petar Milćanović i Goran Vuković. Detalje i tekst dokumenta sa sjednice Upravnog odbora Partizana otkriva "Telegraf".

"Dana 9. marta 2026. godine održana je sjednica Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan (u daljem tekstu: Klub) na kojoj je izvršena analiza rezultata počev od drugog dijela takmičarske sezone. Konkretnije, predmet analize bio je cjelokupni pripremni period, te rezultati u drugom dijelu sezone", navodi se u zapisniku koji je sačinio i potpisao Rasim Ljajić.

"Navedena analiza pokazala je izuzetno loš pripremni period u Antaliji, Turska, u kome je ekipa odradila neprimjereno mali broj treninga, te odigrala jako malo pripremnih utakmica. Dodatno, na pripremama se povrijedio veći broj igrača, od kojih se neki tek sada, gotovo dva mjeseca nakon održanih priprema, polako vraćaju u ekipu u smislu da mogu da se takmiče.

Od početka takmičarske sezone ekipa je odigrala ukupno 6 utakmica. U tih 6 utakmica ostvarene su dvije pobjede, uz jednu neriješenu igru i čak tri poraza. Pobjede su ostvarene protiv Radnika iz Surdulice od 3:2 i Spartaka iz Subotice od 2:1. Ekipa je odigrala neriješeno protiv Radničkog iz Niša (0:0). Na kraju, ekipa je poražena u utakmicama protiv Vojvodine i Crvene zvezde (oba puta po 3:0) i protiv OFK Beograda (2:1). Ukupna gol-razlika u ovim utakmicama je 6 datih i čak 11 primljenih golova. Od mogućih 18 ekipa je osvojila svega 7 bodova. Sve navedeno dovelo je do toga da je ekipa sa liderske pozicije u prvenstvu, i jednog boda više od drugoplasirane ekipe, sada na drugom mjestu sa 10 bodova manje od prvoplasiranog.

Ono što je indikativno u tih 6 utakmica jeste činjenica da ekipa igra izrazito slabo, a da je fizička sprema ekipe veoma upitna. Za ovakve zaključke postoji nekoliko nepobitnih činjenica. Na primjer, ekipa u ovih 6 utakmica nije postigla nijedan jedini gol u drugom poluvremenu. U utakmicama protiv Radničkog iz Niša i Spartaka iz Subotice čak ni prednost od igrača više, i to u periodima dužim od po jednog poluvremena, nije stvarala nikakav pomak u igri.

Štaviše, u utakmici protiv Spartaka iz Subotice protivnik je sa igračem manje postigao gol i u posljednjem minutu promašio stopostotnu šansu za izjednačenje. Na utakmici protiv FK Vojvodina za cijelo drugo poluvrijeme, kada je ekipa jurila jedan gol zaostatka, upućen je svega jedan šut u okvir protivničkog gola. U svih pomenutih 6 utakmica ekipa je primila čak 8 golova u drugim poluvremenima, što nesumnjivo ukazuje na fizički nespremnu ekipu.

Iz svih navedenih činjenica potpuno se jasno nameće zaključak da je neophodno da se hitno preduzmu aktivnosti kako bi se negativan trend zaustavio, a ekipa nekako stabilizovala. Navedeno je posebno veoma bitno usljed činjenice da je do kraja prvenstva ostalo još dosta utakmica i veoma je bitno da se ekipa stabilizuje, kao i da se priprema za naredne izazove u evropskim takmičenjima.

Iz svega navedenog, Upravni odbor je mišljenja da je neophodno da se raskinu ugovori o profesionalnom angažovanju koji su opisani u članu 1. ove odluke, te je riješeno kao u izreci", navedeno je u zapisniku potpisanog od strane Rasima Ljajića.

