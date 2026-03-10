Golman Totenhema plakao zbog najgorih 17 minuta u Ligi šampiona, izveo ga Igor Tudor

Nevjerovatna sccena na meču Atletiko Madrida i Totenhema, gdje je Igor Tudor morao da izvede golmana Antonjina Kinskog.

Fudbaleri Totenhema će se do kraja sezone boriti za opstanak u Premijer ligi i to im je svakako bitnije od završnice u Ligi šampiona, ali vjerovatno nisu planirali da se brukaju na međunarodnoj sceni kada su već stigli do osmine finala. Ipak, to se desilo na gostovanju Atletiko Madridu, gdje je hrvatski trener Igor Tudor već u 17. minutu morao da menja uplakanog golmana koji je uništio šanse za četvrtfinale tima iz Londona.

Šansu na ovom meču dobio je rezervni golman Antonjin Kinski (22), češki čuvar mreže koji je u čitavoj sezoni branio na samo dva meča i to u EFL kupu. Već poslije malo više od 15 minuta u Madridu bilo je jasno da on nije dorastao ulozi prvog golmana Totenhema, jer je direktno uticao na dva pogotka Atletika i to tako što je u opasnoj zoni poklanjao loptu protivničkim igračima.

Košmarna noć za mladog Čeha počela je već u šestom minutu dodavanjem ka Ademoli Lukmanu, a Atletiko Madrid je nakon nekoliko dodavanja na ivici kaznenog prostora uspeo da uputi udarac koji im je donio prednost. Pogledajte akciju nakon prve greške golmana Totenhema:

Za drugi gol Atletiko MAdrida nije bio direktan krivac, ali je zato kod trećeg pogotka napravio veću grešku nego kod prvog. Nakon što mu je defanzivac vratio loptu, Antonjin Kinski je nije dobro zahvatio, pa je praktično samo odložio do Hulijana Alvareza koji nije imao težak posao da postigne gol. Pogledajte tu akciju:

Antonjin Kinski se rasplakao nakon ovih grešaka, a Igor Tudor odmah poslao na teren daleko iskusnijeg Guljelma Vikarija. Italijanski čuvar mreže je nakon samo nekoliko minuta na terenu primio gol od Robina Le Normana, ali je Totenhem do poluvremena uzvratio preko Pedra Pora. Ipak, čini se da engleski tim nema nikakve šanse u ovom dvomeču jer je Antonjin Kinski odigrao najgorih 17 minuta u istoriji Lige šampiona.

Nije jedini krivac za to, jer odgovornost mora da preuzme Igor Tudor koji mu je ukazao šansu, ali i oni koji su radili na njegovom transferu. Češki golman je u januaru 2025. godine plaćen čak 16,5 miliona evra ekipi Slavije iz Praga, za koju je odigrao samo 30 utakmica u seniorskoj konkurenciji.

