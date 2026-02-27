Danas u Nionu održan je žrijeb osmine finala Lige šampiona nakon kog smo saznali i cijeli "kostur" takmičenja do finala u Budimpešti.

Tačno u podne u Nionu održan je žrijeb osmine finala Lige šampiona, odnosno saznali smo kako izgleda kompletan "kostur" do finala u Budimpešti 30. maja na "Puškaš areni".

Kao i mnogo puta prethodnih sezona, žrijeb je spojio Siti i Real Madrid, dok je čini se najmanje sreće imao Bajern, nasuprot Arsenalu kome se "otvorio put" do polufinala. Naravno, iznenađenja su uvijek moguća, tako da ćemo vidjeti da li ćemo ih i ove godine videti u Ligi šampiona.

Gornja polovina žrijeba:

PSŽ - Čelsi

Galatasaraj - Liverpul

Real Madrid - Mančester siti

Atalanta - Bajern

Donja polovina žrijeba:

Njukasl - Barselona

Atletiko Madrid - Totenhem

Bode Glimt - Sporting

Leverkuzen - Arsenal