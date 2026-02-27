Danas u Nionu održan je žrijeb osmine finala Lige šampiona nakon kog smo saznali i cijeli "kostur" takmičenja do finala u Budimpešti.
Tačno u podne u Nionu održan je žrijeb osmine finala Lige šampiona, odnosno saznali smo kako izgleda kompletan "kostur" do finala u Budimpešti 30. maja na "Puškaš areni".
Kao i mnogo puta prethodnih sezona, žrijeb je spojio Siti i Real Madrid, dok je čini se najmanje sreće imao Bajern, nasuprot Arsenalu kome se "otvorio put" do polufinala. Naravno, iznenađenja su uvijek moguća, tako da ćemo vidjeti da li ćemo ih i ove godine videti u Ligi šampiona.
Gornja polovina žrijeba:
Donja polovina žrijeba:
Kad se igra?
Utakmice osmine finala zakazane su za 10. i 11. mart, a revanši za 17. i 18. mart.
Kako izgleda cijeli kostur?
Čini se da je Bajern najteže prošao, pošto mu se nije "isplatilo" drugo mjesto na kraju ligaške faze...Izvor: UEFA/Screenshot
Evo svih parova osmine finala
Real Madrid - Mančester siti
Bode/Glimt - Sporting Lisabon
PSŽ - Čelsi
Njukasl - Barselona
Galatasaraj - Liverpul
Atletiko Madrid - Totenhem
Atalanta - Bajern
Bajer - Arsenal
Znamo sve!
Znamo već 6 parova!
Nastavljamo!
Dobili smo prva dva para, čeka nas spektakl!
Tu je Ivan Rakitić
Ivan Rakitić, bivši hrvatski reprezentativac i osvajač Lige šampiona sa Barselonom, biće danas na žrijebu Lige šampiona.Izvor: UEFA/Screenshot
Krećemo uskoro!
Čeka nas kao i po običaju 10-15 minuta uvoda i obraćanja, a onda ono najvažnije...
Žrijeb je poludirigovan
Ovo znači da klubovi koji su prošli "baraž" rundu znaju da će dobiti jednog od dva potencijalna protivnika, na osnovu njihove pozicije na kraju ligaškog dijela. Evo kako to izgleda:Izvor: UEFA/Screenshot
Ko je na žrijebu?
Tu je osam ekipa koje su direktno obezbijedile plasman kroz ligašku fazu - Bajern Minhen, Arsenal, Mančester siti, Sporting, Totenhem, Liverpul, Čelsi i Barselona - odnosno još osam koji su morali u baraž. Tako su prošli dalje Pari Sen Žermen, Galatasaraj, Real Madrid, Atalanta, Njukasl junajted, Atletiko Madrid, Bode Glimt i Bajer Leverkuzen.
Dobro došli u MONDO prenos!
Tačno u 12 časova u Nionu počinje žrijeb osmine finala Lige šampiona. Ne samo da ćemo saznati parove osmine finala, nego će na istom žrijebu biti određen i kompletan kostur do kraja takmičenja, odnosno ovo je posljednji žrijeb za aktuelnu sezonu 2025/26.
Ostanite uz MONDO, pratićemo uživo iz minuta u minut.