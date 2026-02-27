logo
Gledaćemo spektakl u Ligi šampiona: Real Madrid ide na Mančester siti! 0

Danas u Nionu održan je žrijeb osmine finala Lige šampiona nakon kog smo saznali i cijeli "kostur" takmičenja do finala u Budimpešti.

Tačno u podne u Nionu održan je žrijeb osmine finala Lige šampiona, odnosno saznali smo kako izgleda kompletan "kostur" do finala u Budimpešti 30. maja na "Puškaš areni".

Kao i mnogo puta prethodnih sezona, žrijeb je spojio Siti i Real Madrid, dok je čini se najmanje sreće imao Bajern, nasuprot Arsenalu kome se "otvorio put" do polufinala. Naravno, iznenađenja su uvijek moguća, tako da ćemo vidjeti da li ćemo ih i ove godine videti u Ligi šampiona.

Gornja polovina žrijeba:

PSŽ - Čelsi
Galatasaraj - Liverpul

Real Madrid - Mančester siti
Atalanta - Bajern

Donja polovina žrijeba:

Njukasl - Barselona
Atletiko Madrid - Totenhem

Bode Glimt - Sporting
Leverkuzen - Arsenal

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
12:33

Kad se igra?

Utakmice osmine finala zakazane su za 10. i 11. mart, a revanši za 17. i 18. mart.

12:21

Kako izgleda cijeli kostur?

Čini se da je Bajern najteže prošao, pošto mu se nije "isplatilo" drugo mjesto na kraju ligaške faze...

Izvor: UEFA/Screenshot

12:17

Evo svih parova osmine finala

Real Madrid - Mančester siti
Bode/Glimt - Sporting Lisabon
PSŽ - Čelsi
Njukasl - Barselona
Galatasaraj - Liverpul
Atletiko Madrid - Totenhem
Atalanta - Bajern
Bajer - Arsenal

12:17

Znamo sve!

Atalanta - Bajern 

Bajer - Arsenal

12:16

Znamo već 6 parova!

Galatasaraj - Liverpul

Atletiko Madrid - Totenhem

12:15

Nastavljamo!

Pari sen Žermen - Čelsi

Njukasl - Barselona

12:15

Dobili smo prva dva para, čeka nas spektakl!

Real Madrid - Mančester siti

Bode/Glimt - Sporting

12:09

Tu je Ivan Rakitić

Ivan Rakitić, bivši hrvatski reprezentativac i osvajač Lige šampiona sa Barselonom, biće danas na žrijebu Lige šampiona.

Izvor: UEFA/Screenshot

12:01

Krećemo uskoro!

Čeka nas kao i po običaju 10-15 minuta uvoda i obraćanja, a onda ono najvažnije...

11:55

Žrijeb je poludirigovan

Ovo znači da klubovi koji su prošli "baraž" rundu znaju da će dobiti jednog od dva potencijalna protivnika, na osnovu njihove pozicije na kraju ligaškog dijela. Evo kako to izgleda:

Izvor: UEFA/Screenshot

11:54

Ko je na žrijebu?

Tu je osam ekipa koje su direktno obezbijedile plasman kroz ligašku fazu - Bajern Minhen, Arsenal, Mančester siti, Sporting, Totenhem, Liverpul, Čelsi i Barselona - odnosno još osam koji su morali u baraž. Tako su prošli dalje Pari Sen Žermen, Galatasaraj, Real Madrid, Atalanta, Njukasl junajted, Atletiko Madrid, Bode Glimt i Bajer Leverkuzen.

11:53

Dobro došli u MONDO prenos!

Tačno u 12 časova u Nionu počinje žrijeb osmine finala Lige šampiona. Ne samo da ćemo saznati parove osmine finala, nego će na istom žrijebu biti određen i kompletan kostur do kraja takmičenja, odnosno ovo je posljednji žrijeb za aktuelnu sezonu 2025/26.

Ostanite uz MONDO, pratićemo uživo iz minuta u minut.

