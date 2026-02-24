logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stankovićev Briž ostao bez senzacije u Ligi šampiona: Serlot het-trikom odveo Atletiko u osminu finala

Stankovićev Briž ostao bez senzacije u Ligi šampiona: Serlot het-trikom odveo Atletiko u osminu finala

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Atletiko Madrid pobijedio je Briž na domaćem terenu i plasirao se među 16 najboljih.

Atletiko Madrid u osmini finala Lige šampiona Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Atletiko Madrid izbacio je Briž iz nokaut faze Lige šampiona nakon što je na domaćem terenu slavio čak 4:1 (1:1). Do poluvremena se činilo da će tim Aleksandra Stankovića moći da iznenadi, s obzirom na to da je kod kuće obezbijedio remi (3:3), ali kvalitet domaćina bio je očigledan, posebno dominacija Aleksandera Serlota koji je postigao čak tri gola.

Igralo se vrlo ujednačeno u prvom poluvremenu i nije se slutilo da će Atletiko Madrid razbiti goste. Nakon što je Serlot u 23. minutu postigao gol, na drugoj strani Džoel Ordonjez je vrlo brzo uspio da izjednači. Posebno je bilo zanimljivo to što se trud Briža isplatio, a pomalo i to što nisu imali sreće prilikom prvog gola koji je postigao domaćin. U 36. gosti su dobili korner, uslijedio je dobar centaršut, a onda je Ordonjez prihvatio loptu Mehelea i zatresao mrežu rivala.

Međutim, nade Briža počele su da se ruše u drugom poluvremenu. Već u 48. minutu Kardoso je prihvatio centaršut, namjestio se i poslao loptu u gol za novo vođstvo. Uslijedile su izmjene i u jednoj i u drugoj ekipi, a to je samo prijalo Madriđanima. Ponovo je Serlot bio precizan, ovog puta u 73. minutu, nakon što je posle situacije "tri na tri", rutinski stigao do gola rivala.

Isti igrač je i u 87. minutu bio precizan, bio je usamljen i nije želio takvu šansu da propusti. Iskoristio je priliku da het-trikom obezbijedi prolaz u dalju fazu svom timu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atletiko Madrid fudbal Klub Briž Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC