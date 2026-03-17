Filip Stojilković uopšte ne razmišlja o Srbiji: "Biram Švajcarsku, naša zemlja je najljepša na svijetu"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Filip Stojilković otkrio je da će uvijek radije izabrati reprezentaciju Švacarske, nego Srbiju.

Filip Stojilković neće igrati za Srbiju nego za Švajcarsku Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije gotovo zasigurno je umanjena za jednog potencijalnog igrača, pošto je Filip Stojilković, koji je rođen u Cirihu, švajcarskim medijima otkrio želju da brani boje zemlje u kojoj je rođen. Iako je Stojilković napadač srpskog porijekla, koji je donedavno branio boje OFK Beograda, nije poželio da u domovini predaka nastavi karijeru.

Stojilković je rođen u Švajcarskoj, a karijeru je gradio u Cirihu u kojem je prošao sve mlađe kategorije kluba. Potom je igrao za Hofenhajm, a onda bio igrač i Vila, Silona i Araua, a zatim i OFK Beograda. S obzirom na to da je Srbiji igrao sjajno, može se reći da su ga mečevi u OFK Beogradu probili, ali pored interesovanja Crvene zvezde, Krakovija je za 500.000 dobila priliku da ga dovede.

Na kraju, karijeru je nastavio u Pizi, koja je momka rođenog u Cirihu dovela za 3.000.000 evra. I možda nije najvažniji igrač u novom klubu, ali je u Švajcarskoj i te kako važan, pa je tamošnjim medijima riješio da otkrije čiji dres bi radije zadužio u budućnosti.

"Ako bih mogao da biram između te dvije ponude, volio bih da igram za Švajcarsku. Naša zemlja je najljepša na svijetu", rekao je Stojilković za tamošnje medije.

Srbija je i u prethodnom periodu "vodila rat" sa drugim zemljama. Tako je Miloš Kerkez odlučio da nosi dres Mađarske, Aleksandar Pavlović Njemačke, a Filip Ugrešić Švajcarske. Golman Mile Svilar i dalje radi na tome da se vrati u reprezentaciju Belgije, dok je Samed Baždar prošao sve mlađe kategorije Orlića, a na kraju izabrao reprezentaciju Bosne i Hercegovine. 

