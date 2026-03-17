Filip Stojilković uopšte ne razmišlja o Srbiji: "Biram Švajcarsku, naša zemlja je najljepša na svijetu"

Filip Stojilković otkrio je da će uvijek radije izabrati reprezentaciju Švacarske, nego Srbiju.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije gotovo zasigurno je umanjena za jednog potencijalnog igrača, pošto je Filip Stojilković, koji je rođen u Cirihu, švajcarskim medijima otkrio želju da brani boje zemlje u kojoj je rođen. Iako je Stojilković napadač srpskog porijekla, koji je donedavno branio boje OFK Beograda, nije poželio da u domovini predaka nastavi karijeru.

Stojilković je rođen u Švajcarskoj, a karijeru je gradio u Cirihu u kojem je prošao sve mlađe kategorije kluba. Potom je igrao za Hofenhajm, a onda bio igrač i Vila, Silona i Araua, a zatim i OFK Beograda. S obzirom na to da je Srbiji igrao sjajno, može se reći da su ga mečevi u OFK Beogradu probili, ali pored interesovanja Crvene zvezde, Krakovija je za 500.000 dobila priliku da ga dovede.

Na kraju, karijeru je nastavio u Pizi, koja je momka rođenog u Cirihu dovela za 3.000.000 evra. I možda nije najvažniji igrač u novom klubu, ali je u Švajcarskoj i te kako važan, pa je tamošnjim medijima riješio da otkrije čiji dres bi radije zadužio u budućnosti.

"Ako bih mogao da biram između te dvije ponude, volio bih da igram za Švajcarsku. Naša zemlja je najljepša na svijetu", rekao je Stojilković za tamošnje medije.

Srbija je i u prethodnom periodu "vodila rat" sa drugim zemljama. Tako je Miloš Kerkez odlučio da nosi dres Mađarske, Aleksandar Pavlović Njemačke, a Filip Ugrešić Švajcarske. Golman Mile Svilar i dalje radi na tome da se vrati u reprezentaciju Belgije, dok je Samed Baždar prošao sve mlađe kategorije Orlića, a na kraju izabrao reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

