Penjaroja zna da je Partizan na poraz od sezone bez trofeja: "Diskonektovali smo se, opet"

Nakon poraza od Dubaija, Partizan se suočava s rizikom gubitka šampionske titule. Penjaroja naglašava važnost timske igre i fokusa.

Izvor: YouTube/Dubai BasketBall Club/Screenshot

Dubai je pobijedio Partizan 86:81 i poveo je 2:0 u finalu ABA lige, što znači da će crno-bijeli u naredne dvije utakmice u Beogradu probati da izbore "majstoricu". Da bi Partizan došao do petog meča, biće mu potrebna mnogo bolja igra nego na gostovanju u Emiratima gdje je u obje utakmice padao sredinom posljednje dionice.

"Čestitam naravno Dubaiju na pobjedi. Smatram da smo odigrali dobar meč, ali na ovom nivou prosto nije dovoljno biti pravi samo 32 ili 33 minuta. Manje-više, problem je nastao u prvom minutu posljednje četvrtine. Kao da smo se u tom momentu malo diskonektovali, potpuno smo izgubili kontrolu nad našom odbranom, a posebno u igri 'jedan na jedan'. Upali smo u frustraciju i to su Bejkon i Kabengele konstantno kažnjavali", naglasio je Đoan Penjaroja, vidno nezadovoljan porazom.

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Partizan je usljed ovog poraza na korak od gubitka šampionske titule, koju brani na Jadranu, pa bi tako sezonu 2025/26 mogao da završi bez pehara.

"Nakon toga pokušavali smo da rešavamo situacije individualnim akcijama, potpuno zaboravivši na timsku igru, i zbog toga smo odigrali nekoliko veoma loših minuta. U utakmicama kao što je ova, morate ostati fokusirani i igrati svih 40 minuta. Mi to danas nismo uspjeli i to je jedini razlog zašto smo izgubili utakmicu", dodao je Penjaroja.

Šta dalje za crno-bijele? Već 10. juna u Beogradu vidjećemo da li Partizan uz pomoć navijača može da odbrani domaći teren i da tako zakomplikuje seriju: "Kontrolisali smo većinu situacija tokom većeg dela meča, ali je jasan pokazatelj to što smo imali čak sedam izgubljenih lopti više od protivnika, što je na ovakvom nivou preveliki luksuz. Ipak, mislim da je ključ svega i naš primarni zadatak da radimo na tome da u prelomnim trenucima meča daleko bolje kontrolišemo situacije 'jedan na jedan', naročito kada smo naspram igrača profilisanih kao što su Bejkon i Kabengele".