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Srpske košarkašice u polufinalu Eurobasketa!

Srpske košarkašice u polufinalu Eurobasketa!

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina plasirala se u polufinale Eurobasketa pobjedom nad Belgijom. Djevojčice su na korak do zlata!

Srpske košarkašice u polufinalu Eurobasketa! Izvor: YouTube/FIBA Basketball

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobijedila je večeras Belgiju 76:68 (23:33) i tako se plasirala u polufinale Eurobasketa u Stokholmu. Srpske djevojčice napravile su inače preokret sredinom treće četvrtine i sasvim zasluženo su ušle u mečeve za medalje, odnosno na dvije pobjede daleko su od zlata.

Imale su Belgijanke i 39:29 početkom drugog poluvremena, poslije čega su srpske košarkašice "dodale gas" i poenima Ane Mutavdžić povele su u 28. minutu - i do kraja nisu ispuštale prednost.

Ovo ujedno znači da će kadetkinje Srbije igrati protiv Španije za finale Eurobasketa, a upravo su djevojke sa Pirineja najviše pokazale do sada (pobijedile Hrvatsku 100:25, pa Italiju 95:41). Zbog toga je i Španija prvi favorit za osvajanje zlata, ali znamo da se djevojke iz Srbije neće predavati, dok su s druge strane kostura Francuska i Finska.

Najefikasnija u redovima srpske reprezentacije bila je Ana Mutavdžić sa 22 poena i osam skokova, dok je nju pratila Anastasija Jovanović sa 15 poena, pet skokova i šest asistencija. Katarina Ristić imala je 11 poena.

Milica Mazić, djevojka iz Vlasenice u Republici Srpskoj, zamalo je došla do novog dabl-dabla jer je imala osam poena i deset asistencija.

Polufinala se igraju 8. avgusta, ali se još čekaju tačni termini.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:12:49
Priče za medalju: Marina Maljković
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Srbija košarkašice Eurobasket

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