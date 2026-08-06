Ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina plasirala se u polufinale Eurobasketa pobjedom nad Belgijom. Djevojčice su na korak do zlata!

Izvor: YouTube/FIBA Basketball

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobijedila je večeras Belgiju 76:68 (23:33) i tako se plasirala u polufinale Eurobasketa u Stokholmu. Srpske djevojčice napravile su inače preokret sredinom treće četvrtine i sasvim zasluženo su ušle u mečeve za medalje, odnosno na dvije pobjede daleko su od zlata.

Imale su Belgijanke i 39:29 početkom drugog poluvremena, poslije čega su srpske košarkašice "dodale gas" i poenima Ane Mutavdžić povele su u 28. minutu - i do kraja nisu ispuštale prednost.

Vidi opis Srpske košarkašice u polufinalu Eurobasketa! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/FIBA - The Basketball Chanel Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/FIBA - The Basketball Chanel Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/FIBA - The Basketball Chanel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/FIBA - The Basketball Chanel Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/FIBA - The Basketball Chanel Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/FIBA - The Basketball Chanel Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/FIBA - The Basketball Chanel Br. slika: 7 7 / 7

Ovo ujedno znači da će kadetkinje Srbije igrati protiv Španije za finale Eurobasketa, a upravo su djevojke sa Pirineja najviše pokazale do sada (pobijedile Hrvatsku 100:25, pa Italiju 95:41). Zbog toga je i Španija prvi favorit za osvajanje zlata, ali znamo da se djevojke iz Srbije neće predavati, dok su s druge strane kostura Francuska i Finska.

Najefikasnija u redovima srpske reprezentacije bila je Ana Mutavdžić sa 22 poena i osam skokova, dok je nju pratila Anastasija Jovanović sa 15 poena, pet skokova i šest asistencija. Katarina Ristić imala je 11 poena.

Milica Mazić, djevojka iz Vlasenice u Republici Srpskoj, zamalo je došla do novog dabl-dabla jer je imala osam poena i deset asistencija.

Polufinala se igraju 8. avgusta, ali se još čekaju tačni termini.

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Pogledajte 01:12:49 Priče za medalju: Marina Maljković Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)