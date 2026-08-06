Kampaco u Crvenoj zvezdi? Poznati španski novinar rekao sve o tome u dvije riječi

Fakundo Kampaco po svemu sudeći neće ponovo obući dres Crvene zvezde.

Izvor: EPA/JUANJO MARTIN

"Ne" i "Netačno" su riječi kojima je Ćema de Lukas rastužio navijače Crvene zvezde. Poznati španski novinar je odrično odgovorio na pitanja navijača Zvezde da li se Fakundo Kampaco vraća među crveno-bijele i tako je izgleda raspršio nade da će upravo Argentinac voditi crveno-bele naredne sezone.

Dok se Luka Vildoza vratio u Beograd, ali je ovoga puta potpisao za Partizan Fakundo Kampaco izgleda ostaje u Real Madridu.

"Kampaco u Crvenoj zvezdi", napisao je jedan navijač i španski novinar mu je rekao "ne", dok je drugi napisao "Kampaco je novi igrač Crvene zvezde", a De Lukas je samo odgovorio sa "netačno".

Iskusni plejmejker iz Argentine ima 35 godina i ima važeći ugovor sa Real Madridom, a u Crvenoj zvezdi je bio u sezoni 2022/23 kada se vratio iz NBA nakon pokušaja u Denveru i Dalasu.

Ko će igrati pleja Crvenoj zvezdi?

Crvena zvezda se prošle sezone u toku godine rastala sa Jagom Dos Santosom, a nakon takmičarske godine otišao je Kodi Miler-Mekintajer. Sada je stigao Kris Džouns, na mjestu pleja mogu da igraju Džered Batler, Stefan Miljenović i Tajson Karter, ali sigurno će se tražiti još neko rješenje.

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