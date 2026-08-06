logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kampaco u Crvenoj zvezdi? Poznati španski novinar rekao sve o tome u dvije riječi

Kampaco u Crvenoj zvezdi? Poznati španski novinar rekao sve o tome u dvije riječi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fakundo Kampaco po svemu sudeći neće ponovo obući dres Crvene zvezde.

Fakundo Kampaco se ne vraća u Crvenu zvezdu Izvor: EPA/JUANJO MARTIN

"Ne" i "Netačno" su riječi kojima je Ćema de Lukas rastužio navijače Crvene zvezde. Poznati španski novinar je odrično odgovorio na pitanja navijača Zvezde da li se Fakundo Kampaco vraća među crveno-bijele i tako je izgleda raspršio nade da će upravo Argentinac voditi crveno-bele naredne sezone.

Dok se Luka Vildoza vratio u Beograd, ali je ovoga puta potpisao za Partizan Fakundo Kampaco izgleda ostaje u Real Madridu. 

"Kampaco u Crvenoj zvezdi", napisao je jedan navijač i španski novinar mu je rekao "ne", dok je drugi napisao "Kampaco je novi igrač Crvene zvezde", a De Lukas je samo odgovorio sa "netačno". 

Iskusni plejmejker iz Argentine ima 35 godina i ima važeći ugovor sa Real Madridom, a u Crvenoj zvezdi je bio u sezoni 2022/23 kada se vratio iz NBA nakon pokušaja u Denveru i Dalasu.

Ko će igrati pleja Crvenoj zvezdi? 

Crvena zvezda se prošle sezone u toku godine rastala sa Jagom Dos Santosom, a nakon takmičarske godine otišao je Kodi Miler-Mekintajer. Sada je stigao Kris Džouns, na mjestu pleja mogu da igraju Džered Batler, Stefan Miljenović i Tajson Karter, ali sigurno će se tražiti još neko rješenje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Fakundo Kampaco

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC