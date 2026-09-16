Kup Republike Srpske "Dr Milan Jelić": Goleada u Kostajnici, 11 golova Omarske!

Raspucan i Radnik, osam lopti u mreži Glasinca.
Odigrano je još pet utakmica šesnaestine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".
Veležu iz Nevesinja, koji je juče na penale slavio protiv niželigaša Semberije u Popovima, u osmini finala pridružili su se bijeljinski Radnik, Zvijezda 09, Kozara i šamački Borac.
Radnik je bio raspucan protiv Glasinca i slavio na stadionu "Bara" na Sokocu veoma ubjedljivo 8:1, dok je još ubjedljivija bila Omarska, koja je u Kostajnici protiv Naših krila postigla čak 11 golova.
Briljirali su nekadašnji omladinci banjalučkog Borca Nemanja Ćetojević i Ognjen Đerman, koji su postigli tri, odnosno dva gola, dok su dvostruki strijelci bili još Vuk Žugić i Pavle Ljubojević.
Kozara je očekivano slavila u Mrkonjić Gradu protiv Slobode 3:1, dok je Potkozarje eliminisano već na startu. Tim Vlade Jagodića izgubio je od Borca u Šamcu nakon penala, iako je uspio da se vrati iz minusa.
ISTOK:
- SOКOLAC: Glasinac - Radnik (Bijeljina) 1:8
- ETNO-SELO STANIŠIĆI: Zvijezda 09 - Romanija (Pale) 4:1
Odigrano juče:
- POPOVI: Semberija - Velež (Nevesinje) 1:1 penali 6:7
Kasnije:
- ŠEКOVIĆI: OFК Šekovići - Drina (Zvornik)
- ČAJNIČE: Stakorina - Famos (Istočna Ilidža)
- DERVENTA: Birač - Sutjeska (Foča)
- LJESКOVAC: Ljeskovac - Majevica (Lopare)
- ISTOČNO SARAJEVO: Slavija - Leotar (Trebinje)
ZAPAD:
- КOSTAJNICA: Naša Кrila - Omarska 0:11
- MRКONJIĆ GRAD: Sloboda - Кozara (Gradiška) 1:3
- ŠAMAC: Borac - Potkozarje (Aleksandrovac) 3:3 penali 5:3
Kasnije:
- MODRIČA: Alfa Modriča - BSК (Banjaluka)
- SRBAC: Sloga - Rudar Prijedor
- PRIJEDOR: FSA Prijedor - Laktaši
- DUBRAVE: Dubrave - Sloga (Doboj)
- ČELINAC: Čelinac - Borac (Banjaluka)