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Kup Republike Srpske "Dr Milan Jelić": Goleada u Kostajnici, 11 golova Omarske!

Kup Republike Srpske "Dr Milan Jelić": Goleada u Kostajnici, 11 golova Omarske!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Raspucan i Radnik, osam lopti u mreži Glasinca.

FK Omarska Izvor: Promo/FK Omarska

Odigrano je još pet utakmica šesnaestine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

Veležu iz Nevesinja, koji je juče na penale slavio protiv niželigaša Semberije u Popovima, u osmini finala pridružili su se bijeljinski Radnik, Zvijezda 09, Kozara i šamački Borac.

Radnik je bio raspucan protiv Glasinca i slavio na stadionu "Bara" na Sokocu veoma ubjedljivo 8:1, dok je još ubjedljivija bila Omarska, koja je u Kostajnici protiv Naših krila postigla čak 11 golova.

Briljirali su nekadašnji omladinci banjalučkog Borca Nemanja Ćetojević i Ognjen Đerman, koji su postigli tri, odnosno dva gola, dok su dvostruki strijelci bili još Vuk Žugić i Pavle Ljubojević.

Kozara je očekivano slavila u Mrkonjić Gradu protiv Slobode 3:1, dok je Potkozarje eliminisano već na startu. Tim Vlade Jagodića izgubio je od Borca u Šamcu nakon penala, iako je uspio da se vrati iz minusa.

ISTOK:

  • SOКOLAC: Glasinac - Radnik (Bijeljina) 1:8
  • ETNO-SELO STANIŠIĆI: Zvijezda 09 - Romanija (Pale) 4:1

Odigrano juče:

  • POPOVI: Semberija - Velež (Nevesinje) 1:1 penali 6:7

Kasnije:

  • ŠEКOVIĆI: OFК Šekovići - Drina (Zvornik)
  • ČAJNIČE: Stakorina - Famos (Istočna Ilidža)
  • DERVENTA: Birač - Sutjeska (Foča)
  • LJESКOVAC: Ljeskovac - Majevica (Lopare)
  • ISTOČNO SARAJEVO: Slavija - Leotar (Trebinje)

ZAPAD:

  • КOSTAJNICA: Naša Кrila - Omarska 0:11
  • MRКONJIĆ GRAD: Sloboda - Кozara (Gradiška) 1:3
  • ŠAMAC: Borac - Potkozarje (Aleksandrovac) 3:3 penali 5:3

Kasnije:

  • MODRIČA: Alfa Modriča - BSК (Banjaluka)
  • SRBAC: Sloga - Rudar Prijedor
  • PRIJEDOR: FSA Prijedor - Laktaši
  • DUBRAVE: Dubrave - Sloga (Doboj)
  • ČELINAC: Čelinac - Borac (Banjaluka)

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Tagovi

Kup RS FK Omarska FK Radnik Bijeljina

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