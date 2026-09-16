Kup Republike Srpske "Dr Milan Jelić": Goleada u Kostajnici, 11 golova Omarske!

Raspucan i Radnik, osam lopti u mreži Glasinca.

Izvor: Promo/FK Omarska

Odigrano je još pet utakmica šesnaestine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

Veležu iz Nevesinja, koji je juče na penale slavio protiv niželigaša Semberije u Popovima, u osmini finala pridružili su se bijeljinski Radnik, Zvijezda 09, Kozara i šamački Borac.

Radnik je bio raspucan protiv Glasinca i slavio na stadionu "Bara" na Sokocu veoma ubjedljivo 8:1, dok je još ubjedljivija bila Omarska, koja je u Kostajnici protiv Naših krila postigla čak 11 golova.

Briljirali su nekadašnji omladinci banjalučkog Borca Nemanja Ćetojević i Ognjen Đerman, koji su postigli tri, odnosno dva gola, dok su dvostruki strijelci bili još Vuk Žugić i Pavle Ljubojević.

Kozara je očekivano slavila u Mrkonjić Gradu protiv Slobode 3:1, dok je Potkozarje eliminisano već na startu. Tim Vlade Jagodića izgubio je od Borca u Šamcu nakon penala, iako je uspio da se vrati iz minusa.

ISTOK:

SOКOLAC: Glasinac - Radnik (Bijeljina) 1:8

ETNO-SELO STANIŠIĆI: Zvijezda 09 - Romanija (Pale) 4:1

Odigrano juče:

POPOVI: Semberija - Velež (Nevesinje) 1:1 penali 6:7

Kasnije:

ŠEКOVIĆI: OFК Šekovići - Drina (Zvornik)

ČAJNIČE: Stakorina - Famos (Istočna Ilidža)

DERVENTA: Birač - Sutjeska (Foča)

LJESКOVAC: Ljeskovac - Majevica (Lopare)

ISTOČNO SARAJEVO: Slavija - Leotar (Trebinje)

ZAPAD:

КOSTAJNICA: Naša Кrila - Omarska 0:11

MRКONJIĆ GRAD: Sloboda - Кozara (Gradiška) 1:3

ŠAMAC: Borac - Potkozarje (Aleksandrovac) 3:3 penali 5:3

Kasnije: