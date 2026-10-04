Sljedeće sedmice se vraća PL BiH: Evo kad gledamo banjalučki derbi!

Znamo datume i satnice odigravanja svih utakmica 9. runde Premijer lige BiH.

Izvor: Miladin Mihajlović

Nakon trosedmične pauze i odigravanja čak četiri kola Lige nacija krajem sljedeće sedmice ponovo ćemo gledati mečeve Premijer lige BiH. Riječ je o duelima devete runde, koja će igrati od petka do nedjelje, a ovo kolo proteći će u znaku prvog susreta Borca i BSK-a u istoriji prvenstva!

Dešavalo se, u novijoj istoriji, da se dva banjalučka kluba sastanu u okviru Prve lige RS, ali nikad u elitnom bh. rangu. Međutim, nakon što su "romantičari" u prošloj takmičarskoj godini osvojili titulu u šampionatu RS, a potom dobili i potrebnu licencu za nastup među najboljim bh. klubovima, otvorila se mogućnost da gledamo prvi derbi grada na Vrbasu od formiranja takmičenja na nivou cijele BiH, odnosno od 2002. godine.

Ova utakmica igraće se u subotu (10. oktobar) na Gradskom stadionu sa početkom u 18.30 časova. Moći ćete, naravno, da je pratite kako na TV Arena sport, tako i na našem portalu u tekstualnom prenosu.

Kolo će, kako rekosmo, početi u petak, kada će se u Vrapčićima od 18.00 časova sastati Velež i Široki Brijeg. Preostale tri utakmice igraju se u nedjelju, a prvi će se na terenu naći igrači Radnika i Željezničara (15.00). Potom se sastaju Sloga i Zrinjski (16.00), dok će tačka na deveto kolo biti stavljena okršajem starih rivala, Čelika i Sarajeva (18.30).

Prvo kolo nakon reprezentativne pauze kao lider dočekuje Zrinjski koji je do sada uknjižio 21 bod, dok drugoplasirani Borac ima 19. Na trećem i četvrtom mjestu su sarajevski vječiti rivali Željezničar (13) i Sarajevo (12), poslije kojih slijede Široki Brijeg (9), Sloga (9), Čelik (8), BSK (8), Velež (7) i Radnik (4).

PREMIJER LIGA BiH – 9. kolo

Petak (9. oktobar):

Velež – Široki Brijeg (18.00)

Subota (10. oktobar):

Borac – BSK (18.30)

Nedjelja (11. oktobar):

Radnik – Željezničar (15.00)

Sloga – Zrinjski (16.00)

Čelik – Sarajevo (18.30)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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