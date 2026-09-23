Bivši fudbaler Sarajeva i dobojske Sloge pojačao Velež

Fudbalski klub Velež u srijedu je potvrdio dolazak dvadesetjednogodišnjeg veziste Eldara Mehmedovića, koji je potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produženja na još jednu sezonu.

Izvor: FK Velež/zvanični sajt

Mehmedović, rođen 10. aprila 2003. godine u Tuzli, ponikao je u omladinskim selekcijama tuzlanske Slobode, gdje je 2021. napravio i prve seniorske korake. U julu 2023. prešao je u zagrebačku Lokomotivu, da bi se nakon pola godine vratio u Bosnu i Hercegovinu i zadužio dres Sarajeva.

Nakon godinu i po provedenih u bordo klubu, nastupao je za Spartak iz Subotice, dok je posljednji angažman prije dolaska u Mostar bio u dobojskoj Slogi.

Pored bogatog klupskog iskustva u Premijer ligi BiH, Mehmedović je prošao i sve mlađe selekcije reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Iz mostarskog kluba su novom igraču poželjeli srdačnu dobrodošlicu, istakavši uvjerenje da će njegovo ligaško iskustvo biti od velike pomoći u ostvarivanju klupskih ciljeva u predstojećem periodu.

(MONDO)