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Igor Štimac nakon mostarskog derbija "pecnuo" Velež

Igor Štimac nakon mostarskog derbija "pecnuo" Velež

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Zrinjski je u subotu uveče rutinski savladao Velež u mostarskom derbiju, a nakon susreta se oglasio hrvatski stručnjak Igor Štimac, bivši strateg “plemića”.

Igor Štimac Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Bivši trener Zrinjskog Igor Štimac pratio je meč s tribina stadiona “Pod Bijelim brijegom” i poslije pobjede domaće ekipe na društvenim mrežama “pecnuo” ekipu “rođenih”.

“Jednom gorka, vazda gorka... Ajmo, Zrinja”, napisao je Štimac, aludirajući na njegovu raniju izjavu poslije pobjede u Kupu Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/Igor Štimac

“"J.balo majku, gorka kava na onoj strani jutros. Pokvarismo im praznik, aj živjeli", rekao je tada Štimac u video obraćanju u kojem je aludirao na proslavu Bajrama.

Zrinjski je sinoć produžio seriju u mostarskim derbijima zabilježivši 15. trijumf na 20 vezanih mečeva bez poraza od Veleža.

(MONDO)

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Tagovi

HŠK Zrinjski Igor Štimac FK Velež

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