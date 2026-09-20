Igor Štimac nakon mostarskog derbija "pecnuo" Velež

Zrinjski je u subotu uveče rutinski savladao Velež u mostarskom derbiju, a nakon susreta se oglasio hrvatski stručnjak Igor Štimac, bivši strateg “plemića”.
Bivši trener Zrinjskog Igor Štimac pratio je meč s tribina stadiona “Pod Bijelim brijegom” i poslije pobjede domaće ekipe na društvenim mrežama “pecnuo” ekipu “rođenih”.
“Jednom gorka, vazda gorka... Ajmo, Zrinja”, napisao je Štimac, aludirajući na njegovu raniju izjavu poslije pobjede u Kupu Bosne i Hercegovine.Izvor: Facebook/Igor Štimac
“"J.balo majku, gorka kava na onoj strani jutros. Pokvarismo im praznik, aj živjeli", rekao je tada Štimac u video obraćanju u kojem je aludirao na proslavu Bajrama.
Zrinjski je sinoć produžio seriju u mostarskim derbijima zabilježivši 15. trijumf na 20 vezanih mečeva bez poraza od Veleža.
(MONDO)