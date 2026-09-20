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Ivan Jovanović objavio spisak Grčke: U ovom sastavu "heleni" stižu na megdan Srbiji

Ivan Jovanović objavio spisak Grčke: U ovom sastavu "heleni" stižu na megdan Srbiji

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ivan Jovanović objavio je spisak od 25 fudbalera koji će konkurisati za mečeve sa Srbijom, Holandijom i Njemačkom.

ivan jovanović grčka neće na Svjetsko prvenstvo Izvor: Gonzales Photo/Tobias Jorgensen / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Grčku u četvrtak od 20.45 u okviru Lige nacija, a meč će biti odigran na stadionu "Rajko Mitić". Selektor "orlova" Veljko Punović je svoj spisak objavio u petak, a sada je poznato na koga računa Ivan Jovanović.

Srpski stručnjak koji vodi "helene" već dvije godine, objavio je spisak od 25 igrača, na koje će moći da računa protiv Srbije, Njemačke i Holandije.

Golmani: Odiseas Vlahodimos (Sevilja), Hristos Mandas (Bornmut), Konstantinos Tzolakis (Olimpijakos)

Odbrana: Konstantinos Mavropanos (Vest Hem), Janis Mihailidis (PAOK). Panajotis Retsos (Olimpijakos), Konstantinos Koulierakis (Volfzburg), Manolis Saliakas (Olimpijakos), Jorgos Vajanidis (Sporting Lisabon), Jorgos Kiriakopoulos (Panatinaikos), Konstantinos Tsimikas (Liverpul), Tanasis Androutsos (OFI Krit), Andreas Ntoi (Rio Ave).

Vezni: Hristos Zafeiris (Slavija Prag), Nektarios Triantis (Minesota Junajted), Dimitris Kourbelis (Asteras Tripolis), Hristos Muzakitis (Olimpijakos), Konstantinos Karecas (Genk)

Napadači: Hristos Tzolis (Briž), Jorgos Masuras (Olimpijakos), Aleksandros Kiziridis (Čorum), Fotis Joanidis (Sporting Lisabon), Vangelis Pavlidis (Benfika), Tasos Douvikas (Komo), Andreas Teteh (Panatinaikos), Haralambos Kostoulas (Brajton).

Na koga računa Veljko Paunović?

Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija).

Odbrana: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina).

Sredina terena: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen).

Napad: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).

BONUS VIDEO:

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01:43
Veljko Paunović zaplakao u prenosu
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

Grčka Srbija Liga nacija

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