"Jako mi je teško, ne mogu da dišem": Niku Kovaču usred intervjua rekli da mu je umro prijatelj

Cijela Njemačka je u šoku nakon što je novinar u toku davanja izjave nakon meča saopštio Niku Kovaču da mu je preminuo prijatelj, bivši saradnik i trener Piter Herman.

Izvor: X/Julian_BO4

Niko Kovač nije slavio pobjedu Borusije Dortmund nad Štutgartom 1:0 u derbiju kola Bundeslige. Nekadašnji dugogodišnji reprezentativac Hrvatske, a sada godinama uspješan trener dobio je užasne vijesti poslije meča. Nakon utakmice mu je voditelj njemačkog "Skaj sportsa" Sebastijan Helman saopštio da je preminuo njegov dugogodišnji saradnik Piter Herman.

"Jako mi je teško, ne mogu da dišem. Čak sam probao da razgovaram sa njim prije mjesec ili dva, ne znam tačno kada. Jednostavno nije bilo moguće. Njegova ćerka se javila na telefon. Bolest je bila jako teška i neizlječiva. Napustila nas je divna osoba. Neka se Gospod smiluje njegovoj duši", rekao je Niko Kovač u suzama poslije meča. Pogledajte:

Niko Kovac kommen einige Tränen nachdem er auf dem Tod von Peter Hermann vom Moderator informiert wird☹️.

Finde sowas echt unangebracht und Respektlos, ohne Absprache vor Laufender Kamera ihn darauf anzusprechen..pic.twitter.com/fgSn6FDvzs — kingkenni (@kingdortmund)September 19, 2026

"Moj brat i ja izjavljujemo saučešče Piterovoj porodici. Napustila nas je predivna osoba. Ne samo kao asistent u Minhenu već i kao asistent u Leverkuzenu dok sam igrao smo se poznavali i ovo je veliki šok za mene", rekao je Niko Kovač.

Šta se desilo sa Piterom Hermanom?

Piter Herman je preminuo u 74. godini usljed komplikacija povezanih sa neurološkm oboljenjem ALS ili amiotrofičnom lateralnom sklerozom. Šarkoova bolest kako je takođe poznata i njeni uzroci su uglavnom nepoznati. On je u bogatoj karijeri radio u svim najvećim njemačkim klubovima: Bajernu, Borusiji Dortmund, Šalkeu, Bajer Leverkuzenu, a sa Kovačom je radio u Minhenu.

Nakon četvrte pobjede ove sezone Borusija ja na vrhu tabele sa 12 bodova, sa dva boda više od Bajerna i Frajburga. Niku Kovaču je ovo druga sezona na klupi tima, a poslije mandata selektora Hrvatske vodio je Ajntraht iz Frankfruta, Bajern, Monako i Volfsburg.

(MONDO)

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