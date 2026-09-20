logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jako mi je teško, ne mogu da dišem": Niku Kovaču usred intervjua rekli da mu je umro prijatelj

"Jako mi je teško, ne mogu da dišem": Niku Kovaču usred intervjua rekli da mu je umro prijatelj

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Cijela Njemačka je u šoku nakon što je novinar u toku davanja izjave nakon meča saopštio Niku Kovaču da mu je preminuo prijatelj, bivši saradnik i trener Piter Herman.

Niku kovacu u prenosu rekli da mu je umro prijatelj Izvor: X/Julian_BO4

Niko Kovač nije slavio pobjedu Borusije Dortmund nad Štutgartom 1:0 u derbiju kola Bundeslige. Nekadašnji dugogodišnji reprezentativac Hrvatske, a sada godinama uspješan trener dobio je užasne vijesti poslije meča. Nakon utakmice mu je voditelj njemačkog "Skaj sportsa" Sebastijan Helman saopštio da je preminuo njegov dugogodišnji saradnik Piter Herman. 

"Jako mi je teško, ne mogu da dišem. Čak sam probao da razgovaram sa njim prije mjesec ili dva, ne znam tačno kada. Jednostavno nije bilo moguće. Njegova ćerka se javila na telefon. Bolest je bila jako teška i neizlječiva. Napustila nas je divna osoba. Neka se Gospod smiluje njegovoj duši", rekao je Niko Kovač u suzama poslije meča. Pogledajte: 

"Moj brat i ja izjavljujemo saučešče Piterovoj porodici. Napustila nas je predivna osoba. Ne samo kao asistent u Minhenu već i kao asistent u Leverkuzenu dok sam igrao smo se poznavali i ovo je veliki šok za mene", rekao je Niko Kovač. 

Šta se desilo sa Piterom Hermanom?

Piter Herman je preminuo u 74. godini usljed komplikacija povezanih sa neurološkm oboljenjem ALS ili amiotrofičnom lateralnom sklerozom. Šarkoova bolest kako je takođe poznata i njeni uzroci su uglavnom nepoznati. On je u bogatoj karijeri radio u svim najvećim njemačkim klubovima: Bajernu, Borusiji Dortmund, Šalkeu, Bajer Leverkuzenu, a sa Kovačom je radio u Minhenu. 

Nakon četvrte pobjede ove sezone Borusija ja na vrhu tabele sa 12 bodova, sa dva boda više od Bajerna i Frajburga. Niku Kovaču je ovo druga sezona na klupi tima, a poslije mandata selektora Hrvatske vodio je Ajntraht iz Frankfruta, Bajern, Monako i Volfsburg.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:22
Bajern
Izvor: Društvene mreže
Izvor: Društvene mreže

Možda će vas zanimati

Tagovi

Niko Kovač Borusija Dortmund

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC