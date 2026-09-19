"Milioneri" opet na vrhu Bundeslige: Ermedin Demirović nemoćan protiv Borusije Dortmund

Borusija Dortmund nastavila je s maksimalnim učinkom u Bundesligi i poslije četvrtog kola se vratila na lidersku poziciju na tabeli njemačkog prvenstva.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung / imago sportfotodienst / Profimedia

Četiri od četiri!

To je bilans Borusije Dortmund u novoj sezoni Bundeslige.

ŠTUTGART - BORUSIJA DORTMUND 0:1 (0:0)

"Milioneri" su do vrijednog trijumfa u Štutgartu stigli pogotkom u 70. minutu kada je na asistenciju Džoba Belingema, Maksimilijan Bajer savladao golmana "švaba" Fabijana Bredloa - 0:1.

⚫️ DORTMUND ESTÁ TOMANDO EL LIDERATO EN ALEMANIA



Gran asistencia de JOBE BELLINGHAM para el gol de MAXIMILIAN BEIER



Stuttgart 0-1 Borussia Dortmund | Bundesligapic.twitter.com/cDO5MEnCO0 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)September 19, 2026

Izabranici Nike Kovača bili su bolji u subotu na "Gotfrid Damjleru", imali su dosta više šansi, čak im je zbog ofsajda poništen i jedan gol, dok je domaćin na drugoj strani bio prilično bezopasan.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović odigrao je svih 90 minuta u dresu domaće ekipe, ali se i on uklopio u nešto lošiju igru Štutgarta, koji nije uspio da napravi nijednu priliku iz kategorije stopostotnih. Samim tim, treći ovosezonski poraz je bio neminovan.







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(MONDO)