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"Milioneri" opet na vrhu Bundeslige: Ermedin Demirović nemoćan protiv Borusije Dortmund

"Milioneri" opet na vrhu Bundeslige: Ermedin Demirović nemoćan protiv Borusije Dortmund

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Borusija Dortmund nastavila je s maksimalnim učinkom u Bundesligi i poslije četvrtog kola se vratila na lidersku poziciju na tabeli njemačkog prvenstva.

Štutgart Borusija Dortmund Bundesliga Izvor: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung / imago sportfotodienst / Profimedia

Četiri od četiri!

To je bilans Borusije Dortmund u novoj sezoni Bundeslige.

ŠTUTGART - BORUSIJA DORTMUND 0:1 (0:0)

"Milioneri" su do vrijednog trijumfa u Štutgartu stigli pogotkom u 70. minutu kada je na asistenciju Džoba Belingema, Maksimilijan Bajer savladao golmana "švaba" Fabijana Bredloa - 0:1.

Izabranici Nike Kovača bili su bolji u subotu na "Gotfrid Damjleru", imali su dosta više šansi, čak im je zbog ofsajda poništen i jedan gol, dok je domaćin na drugoj strani bio prilično bezopasan.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović odigrao je svih 90 minuta u dresu domaće ekipe, ali se i on uklopio u nešto lošiju igru Štutgarta, koji nije uspio da napravi nijednu priliku iz kategorije stopostotnih. Samim tim, treći ovosezonski poraz je bio neminovan.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Tagovi

Borusija Dortmund Ermedin Demirović Štutgart

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