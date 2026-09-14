Karim Benzema odlazi u Bundesligu?

Karim Benzema bi mogao da nastavi karijeru u Bundesligi, konkretno u Bajer Leverkuzenu, prema izvorima iz Njemačke.

Izvor: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karim Benzema je trenutno bez kluba, a prema pisanju njemačkog Bilda, francuski napadač mogao bi karijeru da nastavi u Bajer Leverkuzenu.

Navodno, Benzema je već razgovarao sa nekadašnjim saigračem Lukom Vaskezom, kao i Musom Dijabijem, sa kojim je igrao u Al Itihadu, kako bi se raspitao o situaciji u klubu.

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je Benzema nedavno zapratio Bajer na Instagramu.

Ipak, kada je Bild kontaktirao sportskog direktora Leverkuzena Simona Rolfesa, dobio je prilično hladan odgovor, pa za sada nema potvrde da će iskusni Francuz zaista obući dres njemačkog kluba.

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