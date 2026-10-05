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Ovo je put za opstanak u A diviziji: Srbija zna čemu da se nada u Ligi nacija

Ovo je put za opstanak u A diviziji: Srbija zna čemu da se nada u Ligi nacija

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je bez šansi za prva dva mjesta u Ligi nacija, ali može se boriti za treću poziciju ili opstanak kroz baraž.

da li srbija ispada iz lige nacija Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je i matematički bez šansi da se domogne neke od prve dvije pozicije u grupnoj fazi Lige nacija. Nakon remija Grčke i Holandije ta dva tima imaju po osam osvojenih bodova, a na dva meča do kraja takmičenja srpski tim je i dalje bez bodova. To znači da Srbija može da bude treća, u najboljem slučaju po nju.

Do treće pozicije na tabeli, Srbija bi mogla da stigne samo ukoliko u novembru pobijedi obje utakmice koje treba da igra! Prvo će u Beogradu dočekati Njemačku, zatim gostovati Grčkoj, a moraće da im se poklopi i rezultat sa meča koji treba da odigraju Nijemci i Holanđani. Na toj utakmici navijaće za pobjedu holandske selekcije.

Treće mjesto donosi mnogo, pošto će sve ekipe sa prve tri pozicije u grupnoj fazi Lige nacija biti nosioci u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ali treba biti i pošten u ovom trenutku. Samo teorija ostaje uz reprezentativce Veljka Paunovića, koji će možda ekipu morati da priprema i za onaj daleko "ružniji" scenario.

Kada je riječ o timovima koji završavaju grupu na posljednjoj poziciji, postoje određene nijanse. Dvije najslabije ekipe koje završe na četvrtom mjestu direktno ispadaju u B diviziju, dok će preostala dva tima igrati baraž za opstanak u A diviziji. to bi u ovom trenutku bio realan cilj Srbije - da se kroz doigravanje održi u društvu najboljih evropskih reprezentacija.

Prije svega, Srbija će morati da bude bolja od Turske i Češke, timova koji su u ovom trenutku najslabije posljednjeplasirane selekcije u grupama. Ako se taj cilj ispuni, Srbija će saznati protiv koje selekcije će igrati baraž za opstanak u A diviziji i ko će joj biti rival za mjesto u društvu najboljih.

Reprezentacije Holandije i Grčke imaju po osam osvojenih bodova, Njemačka je trenutno na pet, dok je Srbija bez bodova. To znači da bi srpska selekcija, samo u jednom slučaju mogla da stigne do treće pozicije na kraju takmičenja. Pogledajte kako izgleda tabela:



Standings provided by Sofascore

Bonus video:

Pogledajte

00:27
Veljko Paunović se iznervirao
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

Srbija Liga nacija

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