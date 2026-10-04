Dušan Tadić ističe svijetlu budućnost srpske reprezentacije nakon teške utakmice protiv Holandije, naglašavajući pozitivne aspekte igre.

Izvor: TV Arena sport

Reprezentacija Srbije poražena je od Holandije, ali je sada ostavila potpuno drugačiji utisak u odnosu na tri do sada odigrana meča u Ligi nacija. Ovog puta su izabranici selektora Veljka Paunovića ozbiljno namučili Holandiju, koja je vjerovatno upisala tri boda i prije nego što je utakmica počela. Ponašanje kapitena Dušana Tadića i njegovih saigrača pokazuje da to ne može baš tako.

Odmah nakon utakmice u Ajndhovenu, Tadić je istakao da je zadovoljan, da se vidjelo dosta pozitivnih stvari u igri Srbije i da ima prostora za optimizam. Posebno je hvalio strijelca gola Mihajla Cvetkovića i debitanta Stefana Gudelja.

Vidi opis Dušan Tadić: "Pred srpskim reprezentativcima je svijetla budućnost" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Dosta stvari, pružili smo dobru partiju. Mislim da smo zaslužili više. Da smo pobijedili ili igrali neriješeno, igra bi bila najbitnija. Timski smo igrali jako dobro, nismo se spustili kao protiv Njemačke i zato smo napravili problem. Dobre stvari. Jako sam srećan zbog ovih mladića, Gudelj, Cvetković - fenomenalno ponašanje, igre. Žao mi je što Cvetković nije dao gol kad je Gudelj prelijepo iznio loptu i dao mu pas, nevjerovatno za štopera. Baš lijepa stvar, bilo mi je milo. Cvetković je odlično zalomio i šutnuo, bio bi prelijep pogodak. Pred njima je svijetla budućnost i lijepa stvar za srpski fudbal", rekao je kapiten Srbije Dušan Tadić.

Reprezentacija Srbije je kroz četiri utakmice u Ligi nacija napredovala, a to primjećuje i kapiten Tadić. On smatra da je ovo bila najbolja predstava tokom okupljanja, a da će Srbija morati još kompaktnije da nastupa kako bi dolazila do rezultata.

"Ove utakmice služe za uigravanje. Posljednju utakmicu smo odigrali najbolje, protiv najboljeg protivnika u ovoj grupi. Fudbalska velesila, igrači gdje im igraju, kakvi su igrači. Dobro je da se vidi da možemo protiv ovakvih protivnika. Rekao sam im to u svlačionici prije početka meča. Mi smo i Portugal dobili na to, izađeš i boriš se ne bojiš se. Tako možeš da dobiješ velike reprezentacije. Pokazali smo karakter, nismo se uplašili. Ima dosta pozitivnih stvari", rekao je Tadić.

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