Selektor Portugala: "Pozivam Kristijana Ronalda da odluči šta će sa svojim životom"

Selektor Portugala Žorž Žezus poziva Kristijana Ronalda da donese odluku o svojoj fudbalskoj budućnosti nakon napuštanja reprezentacije.

Izvor: Joao Gregorio / Zuma Press / Profimedia / Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Žorža Žezusa pružio je ruku pomirenja Kristijanu Ronaldu. Kao što je poznato, Žezus nije koristio Kristijana Ronalda na utakmici protiv Norveške prije nekoliko dana, zbog čega se slavni fudbaler naljutio. Napustio je kamp reprezentacije i odlučio da više ne igra za Portugal, što je izazvalo ozbiljan potres u portugalskom fudbalu.

Bez njega u timu, Portugal je dobio sve tri utakmice - dva puta protiv Norveške po 2:1 uz trijumf nad Danskom od 4:2 - međutim Žorž Žezus ne zatvara vrata nacionalnog tima Kristijanu Ronaldu i direktno ga je pozvao na razgovore.

Šta je selektor poručio Ronaldu?

"Što se mene tiče, sve je otvoreno. Kristijano Ronaldo mora da odluči šta će da radi sa svojim životom...", rekao je Žorž Žezus koji Kristijana Ronalda zna i iz kluba, sarađivali su u Al Nasru: "To je bio nesporazum i što se mene tiče, vrlo lako možemo da riješimo ovu situaciju".

"Nema problema s Ronaldom, niti zle krvi, Ronaldo neka odluči šta će. To je do njega. I nisam tužan, njegova odluka je u pitanju na kraju krajeva", poručio je selektor Portugala.

Šta je uradio Ronaldo?

Žorž Žezus je obavijestio Kristijana Ronalda da će početi meč sa klupe protiv Norveške, a onda ga nije uveo - iako se CR7 dugo zagrijavao. Zbog toga je Ronaldo bijesno odjurio u svlačionicu čim je sudija odsvirao kraj, pošto prvi put poslije 18 godina nije igrao ni minut za Portugal, iako je bio u timu.

"Nije bilo nikakvog incidenta. Svaki igrač - a i sam sam bio igrač - kada se zagrijava 20 ili 30 minuta, a onda ne uđe u igru, nije srećan zbog toga. Poslije toga sam kao trener odlučio da ga ne uvedem u igru", objasnio je Žezus, ali Ronaldo to nije razumio.

Imao je burne razgovore sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala poslije čega je napustio kamp državnog tima.

Niko kao Kristijano Ronaldo

Izvor: JOHAN NILSSON / AFP / Profimedia

Kristijano Ronaldo je rekorder po broju utakmica i golova u dresu sa državnim grbom i za Portugal je upisao čak 234 utakmice i 146 golova. Niko mu nije ni blizu kada je statistika u pitanju, a podsjetimo sa Portugalom je osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine.

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Pogledajte 01:05 Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal Izvor: YouTube/AlfonsoR10 Izvor: YouTube/AlfonsoR10

(MONDO)