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18 godina ovako neko nije ponizio Ronalda: Selektor objasnio kako ga je slagao

18 godina ovako neko nije ponizio Ronalda: Selektor objasnio kako ga je slagao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Portugal je slavio protiv Norveške 2:1, dok je Kristijano Ronaldo ostao na klupi. Selektor Žezus je objasnio razloge za ovu odluku.

Zašto Kristijano Ronaldo nije igrao protiv Norveške Izvor: Nigel Waldron / Alamy / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo već dugo nije u formi iz svojih najboljih dana i zbog toga ga je selektor Portugala Žorž Žezus ostavio na klupi protiv Norveške. Bilo je to prvi put poslije 18 godina da je Ronaldo mogao da igra za Portugal, da je bio u timu, a da nije odigrao ni minut, što mu je teško palo.

Na sve to, Portugal je pobijedio Norvešku 2:1 i tako je selektor Žorž Žezus dobio potvrdu da je donio pravu odluku, s tim da se to neće dopasti Kristijanu Ronaldu koji je već pokazao nestrpljenje bijesnim odlaskom sa utakmice.

Šta je rekao selektor Portugala?

"Kada pobijedite Norvešku u Oslu, to znači da ste odradili odličan posao. Oni su tehnički i taktički veoma kvalitetna ekipa koja sjajno zatvara prostor. Pratim moderan fudbal i mislim da su veoma dobro vođeni", rekao je selektor Žorž Žezus.


"Vjerovali smo da ovdje možemo da dođemo do pobjede. Radili smo na organizaciji odbrane kako bismo postigli stabilnost, a željeli smo da budemo i kreativniji nego protiv Velsa, u čemu smo i uspjeli. Čestitam igračima, sada slijedi oporavak za Dansku. Ovo je velika pobjeda", dodao je selektor Portugala koji je upitan za to što nije igrao Kristijano Ronaldo:

"Kristijano Ronaldo danas nije igrao jer se utakmica razvijala u drugom smjeru", diplomatski je odgovorio Žezus koji je birao Gonzala Ramoša umjesto najboljeg strijelca u istoriji Portugala:

"Planirao sam da ga uvedem u drugom poluvremenu, ali sam procijenio da to nije pravi trenutak. To ne znači da neće igrati protiv Danske. Danas sam napravio četiri izmjene, a protiv Danske ću ih možda napraviti četiri ili pet".

A ružan potez Ronalda?

Jedini fudbaler koji nije pozdravio navijače Portugala poslije meča je Kristijano Ronaldo, što su naravno mediji primijetili, pa je bilo i očekivano da će Žorž Žezus dobiti takvo pitanje:

"Iskreno, vi to kažete i ja vam vjerujem, ali nisam to primijetio. Na to pitanje samo on može da odgovori. I dalje računam na njega, bez obzira na to što danas nije igrao. Prije utakmice rekao sam mu: ’Nećeš početi, ali ćeš ući tokom utakmice.’ Međutim, fudbal je nepredvidiv. Smatrao sam da u tom trenutku nije imalo smisla uvoditi napadača njegovih karakteristika, ali to ne znači da ne može da bude u startnoj postavi protiv Danske", naglasio je on.

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Tagovi

Kristijano Ronaldo Portugal Norveška fudbal Liga nacija

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