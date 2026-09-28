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Kimih mora da napusti Njemačku pred Srbiju: "Nadao sam se do posjlednjeg momenta da ću ostati"

Kimih mora da napusti Njemačku pred Srbiju: "Nadao sam se do posjlednjeg momenta da ću ostati"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Džošua Kimih napušta Njemačku nakon poraza od Grčke i neće igrati protiv Srbije, dok selektor Klop planira rotaciju igrača.

Džošua Kimih ne igra za Njemačku protiv Srbije Izvor: Screenshot

Ključni igrač veznog reda njemačke reprezentacije Džošua Kimih (31) oprostiće se od saigrača poslije poraza od Grčke i neće igrati u četvrtak protiv Srbije na Alijanc areni. Njegov odlazak je unaprijed planiran u sklopu odluke selektora Jirgena Klopa da pruži šansu svim igračima.

"Do posljednjeg trenutka sam se nadao da ću ostati i naravno da bih volio da ostanem, ali razumijem da trener jednostavno želi da upozna i neke druge momke... To je od početka bio plan - da imamo veliki kadar i da jednom napravimo kompletnu rotaciju. Zato ću od kuće navijati i držati palčeve", rekao je Kimih poslije utakmice.

Nijemci su podbacili i u prva dva meča pod Klopovim vođstvom osvojili bod protiv Holandije - golom Kodija Gakpa u završnici. Šta mora bolje?

"Svuda. Moramo da se popravimo u svim segmentima", kazao je igrač koga je Bastijan Švajnštajger nazvao ključnim u igri Njemačke.

Njemačkoj fali kreacije

Kimiha su pitali i da li su problemi bili slični onima sa Svjetskog prvenstva:

"Ne bih rekao da je tako. Ovo je ipak drugačiji način na koji želimo da igramo. Ne mislim da smo imali toliko izgubljenih lopti i da smo dozvolili toliko kontranapada. Protivnik je stajao veoma duboko i više je igrao dugim loptama. Ipak, problem je bio u tome što kao ekipa nismo bili dovoljno maštoviti u napadu."

Smatra iskusni vezista da je Njemačka previše statična.

"Definitivno nismo odigrali dobru utakmicu. Nesrećno je što smo na kraju izgubili, mislim da to nije moralo da se dogodi. Nismo imali veliki broj prilika, teško smo se nosili sa dubokim blokom. Pored toga, golman je jednom ili dvaput dobro intervenisao. Uz malo sreće mogli smo da postignemo gol, ali generalno smo bili previše statični, nismo bili dovoljno kreativni. Bilo je premalo kretanja, premalo toga nam je padalo na pamet. Mislim da bi 0:0 bio zaslužan rezultat, a to što smo izgubili veoma je nesrećno."

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Njemačka fudbal Liga nacija Srbija naočale

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