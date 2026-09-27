EHF objavio: Evo kad PAOK dolazi u "Borik"!

Evropska kuća rukometa objavila je datum i satnicu okršaja Borca m:tel i PAOK-a, u okviru 2. kola Evropskog kupa.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometaši banjalučkog Borca m:tel i dobojske Sloge predstavljaće BiH u drugom kolu Evropskog kupa.

Crveno-plavi će za rivala imati PAOK, a prvi meč će se igrati 17. ili 18. oktobra u Solunu. I dok Evropska rukometna federacija još uvijek nije ozvaničila datum i satnicu ovog meča, poznate su pojedinosti oko revanša u Banjaluci. Naime, revanš u Boriku igraće se 24. oktobra sa početkom u 19.00 časova.

Sloga će u borbi za 3. kolo ukrstiti koplja sa azerbejdžanskim Kurom, a za razliku od Borca m:tel, Dobojlije će obje utakmice odigrati na gostujućem terenu.

Kur i Sloga će igrati u Mingečeviru, a prva utakmica zakazana je za petak 23. oktobar u 15.00 časova po našem vremenu. Revanš, u kojem će Sloga imati ulogu formalnog domaćina, igraće se sutradan u istom terminu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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