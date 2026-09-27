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Nevenu Spahiji vlasnik kluba tražio da uzme tajmaut: "Ja sam nastavio po svom, ne vidim tu ništa posebno"

Nevenu Spahiji vlasnik kluba tražio da uzme tajmaut: "Ja sam nastavio po svom, ne vidim tu ništa posebno"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Neven Spahija je imao sukob sa vlasnikom kluba Luiđijem Brugnarom, a poslije meča je istakao da to nije ništa posebno i da nije poslušao ono što mu je finansijer kluba rekao.

Vlasnik kluba tražio od Nevena Spahije da uzme tajmaut Izvor: Twitter/AlessandroMagg4

Čudna situacija desila se na meču italijanskog prvenstva između Venecije i Kantua. Tim Nevena Spahije pobijedio je 85:73, ali je iskusni trener na konferenciji za medije poslije meča imao šta da kaže o vlasniku kluba Luiđiju Brugnaru.

"Iskreno, ne znam. Ne znam, iskreno. On je vlasnik koji je dao sve ovom klubu i sada smo u ovakvoj situaciji. To je zbog njega, ne zbog Spahije ili nekog drugog. Ali ne znam. On je nešto zatražio, ja sam nastavio po svom. Tako da nije se desilo ništa specijalno, ako mene pitate", rekao je Neven Spahija. 

Šta se desilo? 

Prema "La Nuova Veneciji" Brugnaro je prišao do klupe i tražio da Neven Spahija zajedno sa svojim stručnim štabom zatraži tajmaut. Spahija je reagovao tako što je navodno bacio svoj sako na zemlju i verbalno se sukobio sa vlasnikom kluba. Taj incident se desio pri rezultatu 43:31 za Veneciju.

Na kraju je domaći tim rutinski pobijedio uz 16 poena Kajla Viltjera, 14 Kandija, 12 Tesitorija, 11 Votsona i 10 Grina. Sa druge strane Braun je imao 13 poena, Semaj Kriston 11 kao i Moreti, a dvocifren je bio i Gravet sa 10. 

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Tagovi

Neven Spahija košarka Italija treneri

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