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Džumhur igra prvi turnir od US opena: Poslije sjajnog nastupa u Dejvis kupu slijedi čelendžer u Portugalu

Džumhur igra prvi turnir od US opena: Poslije sjajnog nastupa u Dejvis kupu slijedi čelendžer u Portugalu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Najbolji teniser BiH otputovao je u Porto.

Damir Džumhur na čelendžeru u Portugalu Izvor: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Damir Džumhur odigraće u sljedećoj sedmici prvi turnir nakon eliminacije sa US opena.

Najbolji bh. teniser otputovao je u Porto, gdje će nastupiti na čelendžeru, a prvi meč odigraće u ponedjeljak od 11.00 časova. Trenutno 100. igrač planete će za protivnika na startu imati Tunišanina Moeza Ešargija (1993.), koji je u Portugal stigao kao 378. igrač na ATP listi.

Do sada su Džumhur i Ešargi dva puta odmjerili snage, a oba puta je trijumfovao rođeni Sarajlija. Prvi put su se sastali početkom marta 2022. godine u okviru Dejvis kupa, a onda i u drugoj polovini septembra 2023. godine na čelendžeru u Rumuniji.

Džumhur je, inače, u Porto stigao nakon odličnog nastupa sa reprezentacijom BiH protiv Južne Afrike u Dejvis kupu. Upisana je ubjedljiva pobjeda, rezultatom 4:0, a Džumhur je trijumfu doprinio pobjedom protiv Kololvama Montsija (704. na ATP listi) rezultatom 2:0 u setovima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Damir Džumhur Tenis

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