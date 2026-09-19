Velikih 2:0 za BiH u Južnoafričkoj Republici: Damir Džumhur osigurao novi poen "zmajevima"

Nakon prvog dana Dejvis kup duela sa Južnoafričkom Republikom, BiH ima veliku prednost.

Izvor: JASPER JACOBS / AFP / Profimedia

Andrej Nedić donio je BiH prvi, a Damir Džumhur drugi poen u duelu Dejvis kupa sa domaćom Južnoafričkom Republikom.

"Zmajevi" tako nakon prvog dana duela sa Južnoafričkom Republikom u Pretoriji imaju lijepih 2:0.

Izuzetno zanimljiv bio je prvi set, u kojem su viđena tri brejka, ali i veliki broj prilika za oduzimanje servisa na obje strane. Na kraju je Džumhur prelomio set u devetom gemu, svojim drugim brejkom, i stigao do 6:4.

Bio je to veoma sličan meč ranijem današnjem, u kojem je Nedić takođe slavio 6:4, 6:4.

Drugi set počeo je sa dva brejka, poveo je Džumhur, uzvratio Kololvam Montsi, da bi Sarajlija u sedmom gemu ponovo bio uspješniji na servis rivala i okrenuo na 4:3. Imao je Džumhur dvije meč lopte u devetom gemu, ali se Montsi izvukao, prvo izjednačio, a onda i napravio brejk za 5:5.

Propustio je Džumhur zatim dvije brejk prilike da vrati prednost na svoju stranu, a onda je treća bila srećna i poveo je bh. teniser 6:5. Rutinski je odigrao gem na svoj servis i bez izgubljenog poena stigao do 7:5.