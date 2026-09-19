Vojvodina kiksnula u Superligi Srbije

Vojvodina odigrala samo neriješeno protiv IMT-a (1:1) i imala sreće da ne izgubi na "Karađorđu".

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je kiksnula protiv IMT-a u Novom Sadu, 1:1! Ekipa Marka Savića izgubila je dva važna boda odmah poslije velike pobjede protiv Partizana u Humskoj, a imala je mnogo sreće da ne izgubi od Beograđana ove subotnje večeri.

Iako je tim Marka Savića rano poveo golom Petra Sukačeva pred srpskim selektorom Veljkom Paunovićem, IMT nije bio uzdrman, već je najprije izjednačio golom Nikole Glišića u 60. minutu, a onda je propustio nekoliko velikih šansi da čak ubjedljivo pobijedi.

Upravo je Glišić u 70. minutu šutirao za 1:2 u doboj poziciji, potom je lijevi bek Ivan Martos gađao glavom, a Sukačev skinuo loptu butinom sa gol-crte... U završnici meča, Vojvodina je bez daha gledala kako Glišić šutira snažno iz šesnaesterca, ali ipak preko prečke.

Vojvodina IMT 1:1 pregled utakmice Izvor: YouTube/TV Arena sport

Nervoza se uvukla među Novosađane i dočekali su kraj meča sa igračem manje, zbog prekršaja isključenog Kornela Suča u situaciji u kojoj je bio zadnji igrač odbrane. IMT je kroz čitavu završnicu imao loptu i stvarao šanse, uz jedan dobar pokušaj Vojvodine, u 79. minutu, mada je Marko Veličković šutirao, a golman Ognjen Čančarević (36) sjajno odbranio.

Vojvodina je tako otišla na pauzu uzdrmana, sa prikazanom starom boljkom da je preskupo koštaju "male" utakmice. Sa druge strane, Popovićev IMT je još jednom potvrdio zašto je jedan od najboljih timova u Srbiji, koji je ove sezone već ostvarivao velike rezultate u gostima, poput pobjeda protiv Partizana i Čukaričkog.







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(MONDO)