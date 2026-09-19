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Šampion se opet vratio iz mrtvih: Roma vodila 2:0, a onda je Lautaro Martinez Interu donio bod

Šampion se opet vratio iz mrtvih: Roma vodila 2:0, a onda je Lautaro Martinez Interu donio bod

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Roma vodila 2:0, ali nije uspjela da slavi - prekinut pobjednički niz dvije prvoplasirane ekipe u Seriji A.

Manu Kone Lautaro Martinez Roma Inter Izvor: Federico Proietti / Alamy / Profimedia

Roma i Inter imali su maksimalan učinak poslije četiri odigrana kola i bilo je jasno da će jedna, ako ne i obje serije, biti prekinuta nakon derbija pete runde Serije A.

Sjajan meč odigrale su dvije prvoplasirane ekipe italijanskog prvenstva, a pobjednika na kraju nije bilo. Briljirali su dvostruki strijelci Manu Kone i Lautaro Martinez.

ROMA - INTER 2:2 (2:0)

Treći put ove sezone "nerazuri" su se vratili nakon što su imali dva gola zaostatka, te su još jednom pokazali da aktuelnog šampiona nikada ne treba otpisivati. Međutim, za razliku od duela protiv Napolija (3:2) i Udinezea (5:3), večeras na "Olimpiku" nisu mogli do potpunog preokreta.

Derbi u Rimu počeo je minutom ćutanja za legendu italijanskog fudbala Sandra Macolu, koji je preminuo danas, a onda je krenuo spektakl.

Sjajni Manu Kone sa dva gola donio je vođstvo rimskom klubu 2:0, ali samo što je počelo drugo poluvrijeme Lautaro Martinez prepolovio je zaostatak gostiju. Đanluka Manćini izgubio je loptu, uslijedila je brza akcija gostiju, koju je golom za 2:1 krunisao kapiten "nerazura".

Napadale su ekipe u talasima, nakon primljenog gola uslijedio je period bolje igre Rome, a onda je ponovo uzvratio tim Kristijana Kivua.

U 78. minutu Lautaro Martinez je pogodio prečku, a vrlo brzo Inter je stigao do izjednačenja. Drugim golom na meču Argentinac je osigurao bod svom timu.

Imala je Roma devet uzastopnih prvenstvenih pobjeda, računajući i kraj prošle sezone, ali je toj seriji danas došao kraj. Zanimljivo, ni u 18. uzastopnom meču Đan Pjero Gasperini nije mogao do trijumfa protiv Intera. Njegove ekipe zabilježile su čak deset poraza u nizu, ali večeras je i taj crni niz prekinut - osvojen je bod, iako se nakon prvih 45 minuta činilo da bi "vučica" mogla i do kompletnog plijena.

Ovako - remi je najrealniji, Roma i Inter sada imaju po 13 bodova, a šansu da im se priključi na vrhu imaće sutra Komo, koji gostuje Frozinoneu.

U vrhu je neočekivano i Kaljari, koji je danas kao gost savladao Udineze 1:0, dok u duelu Bolonje i Torina nije bilo pobjednika (1:1).



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Serija A Roma Inter

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