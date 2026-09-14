Inter od 0:2 do rutinske pobjede: Šampion se vratio iz ambisa, pa dotukao Udineze!

Udineze je krenuo ka drugoj uzastopnoj pobjedi na Meaci, ali je Inter u šampionskom maniru preokrenuo situaciju u svoju korist.

Izvor: Spada / Zuma Press / Profimedia

Bio je posljednji dan avgusta prošle godine kada je Udineze nanio bolan udarac Interu i slavio na Meaci (1:2). Djelovalo je da će "zebre" iz Udina to da ponove i večeras, pogotovo jer su nakon 16 minuta imali dva gola prednosti, ali Inter ne bi bio to što jeste kad ne bi u šampionskom maniru preokrenuo stvari na terenu i rezultat u svoju korist (5:3).

Džejms Abankva je već u devetom minutu nadvisio čuvare i matirao Žozepa Martineza, koji je mogao i morao mnogo bolje da reaguje sedam minuta kasnije kada ga je "kao na terminu" savladao i Jirgen Ekelenkamp. Ipak, tim Kristijana Kivua je već do kraja prvog dijela uspio da se izdigne iz teške situacije, a onda da u drugom poluvremenu i dotuče protivnika.

Srpski internacionalac Aleksandar Stanković je na teren kročio u 82. minutu, zamijenivši Pjotra Zjelinskog. Upisao je tako drugi nastup u Seriji A ove sezone, nakon što je prethodno odradio nekoliko posljednjih minuta duela sa Moncom u prvom kolu.

Samo deset minuta nakon što je holandski internacionalac u dresu Udinezea pogodio za 0:2 zaostatak Intera je "bombom" sa distance smanjio Karlos Augusto. Deset minuta prije odlaska na odmor rezultat je bio u egalu, za šta je "krivac" bio Nikolo Barela nakon što se u jednom trenutku našao na travi pred golom Maduke Okojea.

Potpuni preokret armija navijača obučena u plavo-crno vidjela je u 57. minutu. Markus Tiram je iskoristio tada povratnu loptu sunarodnika Endije Dijufa, dok je samo deset minuta kasnije na semaforu bio ispisan rezultat 4:2. Pogodio je Frančesko Pio Espozito, krunisavši odličnu akciju Intera u šesnaestercu Udinezea, koja je podsjetila na Barseloninu slavnu "tiki-taku".

Uostalom, pogledajte i sami o čemu govorimo:

Pio Esposito scores and now 4-2 !!



Inter 4-2 Udinesepic.twitter.com/MogJMB5KRE — Goals Xtra (@GoalsXtra)September 14, 2026

Iako nije djelovalo da će tako biti nakon prvih 16 minuta, Udineze je na kraju "nastradao od petarde". Anž-Joan Boni je bio precizan u 79. minutu, ali je u prvom od četiri minuta nadoknade Idrisa Gej učinio da neuspjeh bjankonera iz Udina bude ipak malo podnošljiviji.

U narednom kolu nerazure čeka pakleno gostovanje Romi na Olimpiku. Oči domaćih navijača će u tom derbiju biti najčešće uprte ka Donjelu Malen. Holandski napadač briljira na startu nove sezone, nastavivši tamo gdje je stao u prethodnoj takmičarskoj godini.

Biće to, inače, međusobni okršaj jedina dva tima koja su u prva četiri kola upisala maksimalan broj bodova. Nema sumnje da nas čeka spektakl!

(mondo.ba, D. Šutvić)

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