Zvijezda 09 smijenila trenera: Četiri poraza u prvih pet kola upalila alarme

Nebojša Đekanović nije više trener Zvijezde 09.

Izvor: Promo/FK Zvijezda 09

Zvijezda 09 odlučila je da nakon lošeg početka sezone smijeni dosadašnjeg trenera Nebojšu Đekanovića.

U prvih pet mečeva u novoj sezoni Prve lige Republike Srpske tim iz etno-sela Stanišići upisao je čak četiri poraza, uz samo jednu pobjedu. U ovom trenutku je na pretposljednjem, 13. mjestu, pa su se u taboru nekadašnjeg bh. premijerligaša već upalili alarmi.

"Nebojši se zahvaljujemo na profesionalnom odnosu, predanom radu i svemu što je učinio za naš klub tokom boravka u Etno selu Stanišići.

Želimo mu mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere.

Upravni odbor FK Zvijezda 09 će u narednim danima imenovati novog šefa stručnog štaba, o čemu ćemo blagovremeno obavijestiti javnost", navedeno je iz kluba.

Nebojša Đekanović je od aprila ove godine bio za klupskim kormilom, a ranije je vodio Borac iz Jelaha, Zvijezdu iz Gradačca, VIS iz Kosove te tešanjski TOŠK. Jedno vrijeme je bio i pomoćnik Zvijezdi 09, i to trojici trenera – Miodragu Panteliću, Miletu Lazareviću i Mladenu Obrenoviću, dok je asistirao i Nerminu Bašiću na klupi Jajca (tada Metalege BSI).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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