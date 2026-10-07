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Saša Obradović morao da se oglasi: "Ponosan sam na sve, ovo nije kraj"

Saša Obradović morao da se oglasi: "Ponosan sam na sve, ovo nije kraj"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski trener Saša Obradović je ostavio reakciju poslije vijesti da se njegov bivši klub Monako gasi.

Saša Obradović Izvor: MN PRESS

Vijest dana u svijetu košarke nažalost je gašenje košarkaškog kluba Monako koji je proglasio bankrot. Pretprošle sezone su igrali u finalu Evrolige predvođeni Sašom Obradovićem, tokom prošle su se borili sa finansijskim problemima, izgubili licencu za Evroligu, da bi danas iz "kneževine" objavili da je kraj.

Tim povodom se oglasio srpski trener Saša Obradović koji je u dva navrata predvodio Monako i sa njim bilježio zapažene rezultate.

"Ponosan sam što sam skoro šest godina bio dio organizacije Monaka. Izgradili smo tim i strukturu, osvajali trofeje, pomagali igračima da napreduju i izgradili reputaciju na globalnoj košarkaškoj sceni. Znam da će se Monako jednog dana vratiti još jači."

Saopštenje Monaka

"Danas je tužan dan. Uprkos svim uloženim naporima, Monako je dospio u situaciju obustave plaćanja. Klub će sada napraviti pauzu, u nadi da će pronaći put ka restrukturiranju i da će jednog dana ponovo pokrenuti projekat", stoji u saopštenju tima iz "Kneževine" i dodaje se:

"Niko nam ne može oduzeti ono što je izgrađeno tokom ovih 12 godina. Tokom svojih pet sezona u Evroligi, Monako je pobijedio sve velike evropske klubove protiv kojih je igrao. Trijumf u Evrokupu 2021. donio je našoj Kneževini prvi evropski trofej u ekipnom sportu. Tri titule prvaka Francuske, pa četiri trofeja Liga kupa, dva Kupa Francuske i jedan Superkup. Dva učešća na fajnal-foru Evrolige, uključujući i jedno finale. Niz pobjeda i trofeja koji će zauvijek biti dio sportske istorije Monaka."

"Ovo nasljeđe ne može biti izbrisano. Kao ni borbeni duh koji je oduvijek krasio Monako. Budućnost muške košarke u Monaku sada je u rukama Udruženja AS Monaka: njegovih rukovodilaca, trenera, mladih igrača i prvog tima koji se takmiči u Nacionalnoj 3 ligi. Njima danas predajemo štafetu, uz nadu da će se jednog dana crveno-bijeli vratiti na najviši nivo. Do tada, ono što smo zajedno izgradili ostaje. Hvala vam", zaključuje se.

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KK Monako Saša Obradović

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