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Ostoja Mijailović o Monaku u ABA ligi: "Prvo da prođu ABA 2, pa da se priključe"!

Ostoja Mijailović o Monaku u ABA ligi: "Prvo da prođu ABA 2, pa da se priključe"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović prokomentarisao situaciju sa Monakom i njihovu želju da zaigraju u ABA ligi.

Ostoja Mijailović Monako da prođe ABA 2 pa onda u ABa ligu Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Nova sezona ABA lige počinje 25. septembra, a učestvovaće 20 klubova podijeljenih u dvije grupe, nakon čega će uslijediti plej-of i Fajnal fora.

Novo ime u ABA ligi je samo Slovan iz Bratislave, iako se govorilo i o učešću Monaka koji zbog finansijskih i organizacionih problema ne može da igra profesionalna takmičenja pa će se takmičiti u trećoj ligi Francuske.

Koliko je Monako bio blizu učešća u ABA ligi otkrio je predsjednik ABA lige i predsjednik KK Partizan na konferenciji u Ljubljani gdje se danas obilježava jubilej 25 godina ABA lige i gdje će sutra biti održana Skupština regionalnog takmičenje.

"Monako se javio sa željom da igra ABA ligu. Znate šta je taj klub prošao u posljednjih godinu dana. Mi smo u trenutku kada su se javili već bili napravili format za novu sezonu, i nije moguće da se u ovom trenutku priključe. Razmatraćemo sutra na skupštini o njihovom zahtjevu i ono što će biti moj prijedlog kolegama iz Skupštine da Monako eventualno prođe ciklus kroz ABA 2 ligu, pa da razmišljamo da ih priključimo sljedeće godine za ABA 1 ligu, ako to naravno bude njima prihvatljivo.", rekao je Mijailović o zahtjevu prošlogidišnjeg finaliste Evrolige.

"Žao mi je što su prošli ono što su prošli. I Partizan je prošao sličan ciklus, znam koliko je to teško, želim im da nastave da rade i da se oporave", poručio je predsjednik ABA lige i KK Partizan.

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Tagovi

ABA liga KK Monako Ostoja Mijailović

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