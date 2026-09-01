Ništa od ABA lige: Monako ide u treću ligu i cilj je samo jedan

Uprkos najavama da bi Monako mogao da se priključi reginalnom takmičenju, to se neće desiti, bar ne ove sezone!

Izvor: Printscreen/YouTube/AS Monaco Basket

KK Monako oglasio se saopštenjem i potvrdio da će nastaviti takmičenje u trećoj ligi Francuske. Uprkos najavama da bi prošlogodišnji finalista Evrolige mogao da igra u ABA ligi naredne sezone, očigledno do dogovora nije došlo. Nakon što su izbačeni iz Evrolige zbog finansijske nestabilnosti, neće moći da nastave takmičenje ni u Evrokupu, pa će ih tamo zamijeniti Bosna.

Kako stoji u zvaničnom saopštenju kluba, cilj je povratak u vrh francuske i evropske košarke, ali da je pred njima veliki put...

"Danas se otvara novo poglavlje u istoriji kluba AS Monako basket. U središtu tog novog poglavlja ostaje ono što je oduvijek bilo snaga kluba: porodica Roka.

Naši igrači, stručni štab, navijači, članovi, volonteri, partneri i, šire gledano, svi oni koji su tokom sezona podržavali "Roka tim" (Roca Team), dijelili njegove emocije, slavili pobjede i prevazilazili izazove, ostaju naš glavni prioritet.

Uz snažnu podršku novog većinskog vlasnika, vlasti Kneževine, vjernih navijača i posvećenih partnera, KK Monako (AS Monaco Basket) odlučno gleda ka budućnosti i započinje obnovu svog sportskog, ekonomskog i društvenog projekta na čvrstim i održivim temeljima.

Omladinska škola će igrati ključnu ulogu u ovoj rekonstrukciji. Jer, priprema za budućnost takođe znači prenošenje identiteta, vrijednosti i visokih standarda generacijama kojima je suđeno da u budućnosti nose boje Monaka.

Počevši od ove nedjelje, klub će podnijeti zahtjev za učešće u francuskoj ligi NM1 (National Men’s 1). Cilj je jasan - povratak!

Povratak kroz sport i na terenu. Da se, uz odlučnost i skromnost, savlada svaka stepenica koja nas dijeli od najvišeg nivoa. Da povratimo svoje mjesto u vrhu francuske košarke i, na kraju, ponovo doživimo velike evropske večeri koje su oblikovale noviju istoriju.

Put će biti drugačiji. Zahtijevaće naporan rad, strpljenje i, više nego ikada, jedinstvo. Ali okolnosti se mogu promijeniti, a da se pritom ne promijene identitet kluba, njegove vrijednosti i snaga njegovih ambicija.

Posljednjih nekoliko godina donijelo je Monaku neka od najljepših poglavlja u njegovoj sportskoj istoriji. Ona koja tek treba da budu ispisana, biće ispisana istom strašću, istim visokim standardima i istom lojalnošću prema onima koji čine srce i dušu ovog kluba.

Uz podršku Kneževine, francuskih košarkaških vlasti i svih onih koji vjeruju u budućnost KK Monako, počinje nova avantura. Otvara se novo poglavlje. Ambicija ostaje. Priča se nastavlja", stoji u saopštenju Monaka

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