Počinje nova era Partizana, pitaju se Đoan Penjaroja i Karlik Džons: Milano je idealan za prvu pobjedu

Košarkaši Partizana predvođeni Đoanom Penjarojom sa klupe i Karlikom Džounsom na terenu moraće da budu po ukusu navijača da bi nadomestili nedostatak kvaliteta za sam vrh Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana počinju novu sezonu - utakmicom prvog kola Evrolige protiv Olimpije iz Milana (20.45), prije svojim navijačima u Beogradskoj areni, crno-bijeli će krenuti u novi takmičarski ciklus. Predvođeni španskim stručnjakom Đoanom Penjarojom, u Partizanu se nadaju da bi mogli da nadmaše očekivanja navijača koji nisu previše optimistični pred početak sezone.

Možda i glavni razlog za to što tek treba da se vidi kako će Španac podijeliti uloge u svojoj ekipi. Nakon pripremnih mečeva moglo je da se nasluti da će se ponovo oko svega pitati Karlik Džouns, a da će Partizan povremeno igrati "tradicionalnu" košarku - sa dužim napadima, u sporijem ritmu i sa mnogo strpljenja u organizaciji. Zna se da je Džouns sposoban da bude lider ovog tima i on će vjerovatno biti ubjedljivo najveća zvijezda tokom sezone.

Praktično, Karlik Džouns je i jedini igrač koji ima zagarantovanu ulogu startera u ovom timu crno-bijelih. Sve oko njega će se manje ili više mijenjati, ali njegova uloga biće ista kao i u prethodnom periodu. Reprezentativac Južnog Sudana biće tu da "povuče" kad treba, a rezultati crno-bijelih često će zavisiti od njegove forme. Ostatak tima vjerovatno neće moći da ga prati kvalitetom, ali će morati energijom - gdje se očekuje ogroman doprinos Nikole Tanaskovića i Alesandra Pajole.

Čini se da bi borbenost i dobar timski duh mogli da budu važan adut Partizana u ovoj sezoni. Kroz košarkaške krugove provlači se da je Partizan "Evrokup ekipa", odnosno tim bez velikih zvijezda na nivou Evrolige, ali to bi upravo moglo da bude prednost - lakše je izgraditi hemiju, podići borbenu gotovost i ostaviti posljednji atom snage na terenu. Uz publiku kakvu Partizan ima, možda je dobitna kombinacija.

Naravno, u takvom razvoju situacije pojedini igrači moraće da odigraju najbolju sezonu karijere. Tek treba da se vidi koliki doprinos može na terenu da ima Žofri Lovernj, pored toga što će biti jedna od ključnih figura u svlačionici Partizana. Treba da se vidi i kako će Partizan izgledati kada Karlik Džouns odmara, a Luka Vildoza ulazi u igru da bude centralna figura, potpuno promijeni ritam igre i povremeno izvuče iz rukava neko potpuno neočekivano rješenje. Nepoznanica je i Partizanov šut sa distance, jer crno-bijeli u ovoj sezoni nemaju klasične šutere koji će sami kreirati pozicije, pa će svaka ubačena trojka biti vrlo vrijedna.

Za početak sezone, Partizan ima dovoljno aduta. Počinje takmičarsku godinu pred svojim navijačima, sa timom koji je po ukusu "stare garde" - onih koji su navikli da vide ratnički stil igre na terenu, a čini se da je i protivnik po mjeri. Partizan nije projektovan za visok plasman u Evroligi ove sezone, mnogi su ga već upisali ispod 10. mjesta, ali ni Olimpija iz Milana nije neki od najboljih evropskih timova. I baš zato je idealan protivnik za pobjedu u prvom kolu nove sezone.

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