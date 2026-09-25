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Hrvatski fudbaler uhapšen sa 14 kilograma droge, roditelji rade u policiji

Hrvatski fudbaler uhapšen sa 14 kilograma droge, roditelji rade u policiji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Dvadesetšestgodišnji fudbaler iz Zagreba uhapšen je nakon što je policija u njegovom automobilu pronašla skoro 14 kilograma marihuane.

Hrvatski fudbaler uhapšen sa 14 kilograma droge Izvor: Index/Screenshot

Hrvatski "Indeks" piše da su njegovi roditelji zaposleni u policiji, a identitet fudbalera nije objavljen. Osumnjičen je za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Granična policija u Vrgorcu zaustavila je njegov Mercedes u utorak poslijepodne, 22. septembra, na autoputu A1. Tokom kontrole vozila policajci su u prtljažniku uočili dvije sportske torbe. Automobil je potom prevezen u krug policijske stanice, gdje je na temelju sudskog naloga obavljena pretraga.

U torbama je pronađeno 20 paketa s ukupno 13 kilograma i 848 grama marihuane. Prema navodima policije, droga je bila namijenjena prodaji.

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 26-godišnjak je uz krivičnu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama predan pritvorskom nadzorniku", naveo je zagrebački portal.

(MONDO)

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Tagovi

Hrvatska fudbaleri droga marihuana

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