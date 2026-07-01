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Tragedija u Hrvatskoj: Mladi fudbaler (21) poginuo u saobraćajnoj nesreći

Tragedija u Hrvatskoj: Mladi fudbaler (21) poginuo u saobraćajnoj nesreći

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Hrvatski fudbal oprašta se od mladog igrača Ante Bogdana koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći

fudbaler ante bogdan poginuo u saobracajnoj nesreci Izvor: shutterstock/Gelner Tivadar

Velika tragedija potresla je Hrvatsku. Mladi fudbaler Ante Bogdan (21) poginuo je u saobraćajnoj nesreći, a njegov klub Omiš oprostio se od igrača koji je stradao na motociklu.

Mladi fudbaler preminuo je u nedjelju, kada je iz pravca Zagreba vozio motocikl ka Karlobagu. Kod Velikog Prženca, u blizini Barić Drage, izgubio je kontrolu nad vozilom, udario u ivičnjak, a potom i u kamen. Kako prenose tamošnji mediji, preminuo je na licu mjesta.

"Sa velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranoj smrti našeg bivšeg igrača Ante Bogdana. Ante je nosio naš dres u sezoni 2024/25, a njegov prerani odlazak duboko nas je potresao. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno i duboko saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, Ante", saopštili su iz Omiša.

Ante Bogdan potiče iz fudbalske porodice. Njegov stric Franko bio je profesionalni fudbaler, a kasnije i trener, dok se njegov otac Krešimir trenutno bavi trenerskim poslom.

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01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Hrvatska fudbaleri saobraćajna nesreća

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