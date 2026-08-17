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Vojvodina s igračem više poražena u Novom Pazaru

Vojvodina s igračem više poražena u Novom Pazaru

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Vojvodine ni sa igračem više nisu mogli ništa u meču sa Novim Pazarom koji je pobijedio 2:0 na svom terenu uprkos ranom isključenju Togbe.

Novi Pazar pobijedio vojvodinu2:0 Izvor: MN PRESS

Nastavljaju se muke Vojvodine, sada u Superligi Srbije. Nakon ispadanja iz Evrope, poraza od Crvene zvezde i smjene na mjestu trenera sada su "lale" sa igračem više poražene u Raškoj. Novi Pazar je savladao "staru damu" 2:0 (1:0).

Iako je gotovo cijelo poluvrijeme Vojvodina igrala sa igračem više tim iz Novog Sada nije uspio da postigne gol. Sve je počelo velikom greškom u odbrani Vojvodine koju je iskoristio Jamajčanin Kahim Dikson u 18. minutu za 1:0.

Na poluvremenu je mijenjao Novi Pazar i Sikima Togbe je ušao u igru, a onda je već u 54. minutu isključen zbig neopreznog starta. Napravio je seriju izmjena Marko Savić, ali na kraju je Fejsal Mulić iz kontre postigao gol za 2:0 u 80. minutu.

Nakon pet kola, Vojvodina drži četvrto mjesto sa devet bodova, dok je Novi Pazar ovom pobjedom stigao do sedmog boda i petog mjesta na tabeli.

(MONDO)

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Težak poraz Vojvodine u Novom Sadu: Ajaks radio šta je hteo i pobedio 4:1
Izvor: Milutin Vujičić/MONDO
Izvor: Milutin Vujičić/MONDO

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Tagovi

FK Novi Pazar FK Vojvodina Superliga Srbije

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