Fudbaleri Vojvodine ni sa igračem više nisu mogli ništa u meču sa Novim Pazarom koji je pobijedio 2:0 na svom terenu uprkos ranom isključenju Togbe.

Izvor: MN PRESS

Nastavljaju se muke Vojvodine, sada u Superligi Srbije. Nakon ispadanja iz Evrope, poraza od Crvene zvezde i smjene na mjestu trenera sada su "lale" sa igračem više poražene u Raškoj. Novi Pazar je savladao "staru damu" 2:0 (1:0).

Iako je gotovo cijelo poluvrijeme Vojvodina igrala sa igračem više tim iz Novog Sada nije uspio da postigne gol. Sve je počelo velikom greškom u odbrani Vojvodine koju je iskoristio Jamajčanin Kahim Dikson u 18. minutu za 1:0.

Na poluvremenu je mijenjao Novi Pazar i Sikima Togbe je ušao u igru, a onda je već u 54. minutu isključen zbig neopreznog starta. Napravio je seriju izmjena Marko Savić, ali na kraju je Fejsal Mulić iz kontre postigao gol za 2:0 u 80. minutu.

Nakon pet kola, Vojvodina drži četvrto mjesto sa devet bodova, dok je Novi Pazar ovom pobjedom stigao do sedmog boda i petog mjesta na tabeli.

Vidi opis Vojvodina s igračem više poražena u Novom Pazaru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

(MONDO)

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