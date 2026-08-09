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Zbog ovoga Vojvodina nikome ne da Sukačeva: Treći gol za najvećeg talenta "lala"

Zbog ovoga Vojvodina nikome ne da Sukačeva: Treći gol za najvećeg talenta "lala"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Vojvodina je na "Karađorđu" savladala Radnik 2:1, a Petar Sukačev postigao je važan gol. Ekipa se stabilizovala pod vođstvom Marka Savića.

Vojvodina Radnik Surdulica 2:1 Izvor: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vojvodina je večeras na "Karađorđu" došla do pobjede protiv Radnika iz Surdulice 2:1 (0:0) potvrdivši da je evropska katastrofa iza nje. Po dolasku Marka Savića na klupu čini se da se ekipa stabilizovala i došla je do devetog boda u domaćem prvenstvu, izjednačivši se na tabeli sa IMT-om i Crvenom zvezdom, s tim da aktuelni šampion ima meč manje.

"Lale" su do pobjede došle golovima Dejana Zukića iz 50. i potom Petra Sukačeva iz 63. minutu, s tim da je Vukašin Bogdanović u 68. minutu vratio goste u igru. 

Radnik je ostavio jako dobar utisak, imao je čak osam udaraca u okvir gola Vojvodine, međutim istakao se golman Dragan Rosić koji je ove sezone možda i najbolji igrač "lala", iako je primio veliki broj golova ove sezone, prije svega u Evropi. Uz njega, može se reći da je Petar Sukačev "motor" ekipe i to se najbolje vidjelo njegovim novim golom u 63. minutu, poslije čega je njegova cijena sigurno skočila.

Njega je inače ovog ljeta već kontaktirala Crvena zvezda, a mladi fudbaler koji se snalazi po oba krila - ima već tri gola ove sezone za "staru damu".

"Za moj utisak suviše uzbudljiva utakmica. Nismo pokazali personaliti, to mora da bude na višem nivou, imamo visoke ciljeve, moraju govor tijela i odlučnost da budu bolji kod nas. Protivnik se nametnuo, mi ne smijemo da odustajemo, da pokažemo još više samopouzdanja", rekao je Marko Savić poslije meča.

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Tagovi

FK Vojvodina fudbal FK Radnik Surdulica Superliga Srbije

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