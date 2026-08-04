Predsjednik Vojvodine: "Imamo bolji tim od Crvene zvezde, dosta je šaputanja o tome"

Predsjednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić smatra da je Vojvodina na dobrom putu da postane šampion i da već sada ima "i bolji tim od Zvezde". Govorio o dolasku Vanje Radinovića u omladinsku školu i o ponudama za igrače Vojvodine koje odbija svakodnevno.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić, gostujući u emisiji “Pregled kola” na TV Arena Sport, iznio je nekoliko ekskluzivnih informacija o ponudama za igrače, promjenama u omladinskoj školi i "ispalio" nekoliko velikih izjava - da je Voša na dobrom putu da osvoji titulu i da trenutno ima "i bolji tim od Zvezde".

Za početak, analizirao je pretežak žrijeb za evro-takmičenja ovog ljeta, koji je vodio Vošu ka Ferencvarošu, pa Ajaksu.

"Koliko sport i život može da bude surov, pokazuje izvlačenje parova u našim kvalifikacijama. Bilo nam je jasno protiv koga igramo i zato smo krenuli da kompletiramo prelazni rok što prije, završimo pripreme kako treba. Imali smo par reprezentativaca koji su se kasnije priključili, a i da smo imali više vremena, pitanje je koliko bismo mogli. Stative, konkretno Vukanovićeva, možda bi promijenila ishod meča u Novom Sadu. Nemamo za čime da žalimo, dali smo sve što smo mogli. Moram da pohvalim Novi Sad, koji se probudio. Bilo je teško obezbijediti uslove da se igra u Novom Sadu, čestitam svim zaposlenima u klubu, zajedno smo uspjeli da priredimo spektakl“, započeo je Zbiljić.

"Ono što me čini ponosnim jeste da smo mi spremni za Evropu, da uz malo bolji žrijeb i nastavak rada, to ostvarimo. Klub kao klub je na maksimalnom nivou. Dugi niz godina, Vojvodina isplaćuje sve na vrijeme i poštuje sve svoje sportiste i radnike."

Dragoljub Zbiljić pričao je i o sjevernoj tribini stadiona "Karađorđe" i otkrio kada se navijači na njoj mogu opet očekivati.

"Trebalo bi do kraja avgusta da bude puštena sjeverna tribina. Odmakli su radovi, iako se ne vide golim okom. Sigurno je da bi i ona bila rasprodata kao i ostatak stadiona. U dva meča imali smo 10.500 i 8.500 navijača. Utakmice su bile organizovane na maksimalnom nivou, dobili smo maksimalnu ocjenu od UEFA i to nam imponuje."

Došao bivši tvorac Partizanovih talenata

Izvor: MN PRESS

Zbiljić je istakao da se radi i na jačanju omladinske škole, što govori i dolazak Vanje Radinovića, bivšeg šefa omladinske škole Partizana i FK "Ole" iz Borče.

"Omladinska škola je prostor gdje Vojvodina može da napreduje. Vanja Radinović, dugogodišnji radnik FK Partizan, neko koje vodio dug niz godina Zemunelo i njihovu omladinsku školu, doveden je kod nas kao prvi kordinator za omladinski pogon. Naši kadeti su šampioni zemlje, došli su na nivo omladinaca, želimo da pojačamo taj pobjednički mentalitet, da dođemo do velikih izazova i da dođemo do Lige šampiona u omladinskoj kategoriji. Onda, da ti momci iznesu dres Vojvodine na najbolji način. Nije cilj Vojvodine da osvoji titulu i da se onda ništa ne nastavi i ne desi narednih 30 godina. Cilj je da se klub podigne na maksimalni nivo, da se titula osvoji i da se to ponovi za tri godine. Klub nam se ne drma ni na jednoj tački i na to smo ponosni. Imamo tim za šampionsku titulu i nastavljamo da radimo."

"Danas smo odbili milione, imamo ponude za Lazara, Kornela, Petra..."

Izvor: MN PRESS

Dotakao se predsjednik Vojvodine i prelaznog roka ovog ljeta, gdje je otkrio još nekoliko ekskluzivnih informacija

“Ušli smo ofanzivno u prelazni rok, svaki transfer je izazvao euforiju i to je bio dokaz da nismo pogriješili. Njihova igra je dokaz da smo dobar posao uradili, ali falilo nam je još dvije nedjelje priprema i tu ostaje žal. Probaćemo da izdržimo pritisak i ne prodamo više od dva igrača, mislim da smo na dobrom putu da šampionska titula dođe na Karađorđe".

“Imamo ponuda za igrače, dosta njih. Danas smo odbili milionsku ponudu Makabija za Lazara Ranđelovića i odbili smo ponudu za Kornela Suča iz Turske. Ranđelović će, nakon razgovora sa klubom, produžiti ugovor i ostati u Vojvodini, prija mu ovdje, nama je on bitan igrač, reprezentativac. Pravimo neku B selekciju Srbije i bitno je da nam Lazar ostane kao okosnica tima. Očekujemo da prihodujemo i bez odlazaka igrača, na primjerima procenata od prodaja Jovana Miloševića i Mihaila Ivanovića. Imamo šest ponuda, pa mislim da ćemo i sa samo jednom prodajom, biti zadovoljni."

"Petar Sukačev je apsolutni hit, na dnevnom nivou dobijamo ponude za njega. Naša želja je da on ostane, da ako mora da ide, ode krajem ljeta naredne godine. Mislim da Vojvodina može da osloni svoju igru na njega, u pitanju je polivalentan igrač, pravi je vojnik kluba, ponaša se besprijekorno van terena, vidim da niko oko njega ne žuri, pa čak ni on. Lijepi izazovi su pred nama, ali podsjećam da smo stabilni.

"Medo, dođi na klupu Vojvodine"

Još jedna od ekskluziva, svakako jeste podatak da FK Vojvodina u svoj stručni štab želi da dovede Slobodana Medojevića.

“Imamo novu ekskluzivu. Pregovori sa Slobodanom Medojevićem su u završnoj fazi, da se priključi stručnom štabu Marka Savića i bude jedan od najbližih njegovih saradnika u stručnom štabu."

Zbiljić je imao riječi hvale o novom treneru Voše, Marku Saviću.

“Mislim da dolazak Marka Savića pomjera još neke granice u radu. To je mlad, moderan trener i trofejni trener. On je u Vojvodinu došao osvajanjem titule kao dio stručnog štaba Slaviše Jokanovića. Nije pravio pauze i ne treba da se adaptira. Fasciniralo me njegovo poznavanje svih igrača Superlige. Ono što mi je takođe važno, jeste da kondicioni dio stručnog štaba još uvijek čini fakultet za fizičku kulturu Novog Sada. Imamo novog, taktički zahtjevnog trenera, siguran sam da će dobar rezultat doći, igraćemo taj španski model fudbala, lopta na zemlji, bez preskakanja igre i to želimo da gledamo.

Jedna od neizbježnih tema u srpskom fudbalu jeste privatizacija klubova.

“Nedostatak sistema jeste što jedan klub vezujete za jednog čovjeka. To je uzrok svih problema. U klubu mora da postoji sistem. U Vojvodini radi 135 ljudi i ne može Zbiljić da bude personifikacija FK Vojvodina. Očekujem da se i ostali klubovi uključe. Zakon o privatizaciji je nešto što hitno mora da krene, vidio sam da je Dubočica krenula sa tim i čestitam im na tome. Volio bih da imamo zakon o privatizaciji, da nemamo jednog vlasnika, već akcionare, da tako pomjerimo granice i nastavimo sa ulaganjima. Imamo Branka Radujka i mene, koji jedini pričamo o tome. Raduje me da Pančevo otvorenije priča o tome, ali nemamo još uvijek zakon o tome. Jednostavno, da znamo ko su vlasnici, ko ulaže, koliko… "

Otkrio je koji su to kratkoročni i dugoročni planovi Vojvodine.

“Podizanje omladinske škole na viši nivo, dovođenje još par trenera u omladinske škole i uvezivanje sa klubovima u Evropi. Osvajanje šampionske titule i plasman u Ligu šampiona u omladinskoj školi, sve su to kratkoročni ciljevi. Dugoročni cilj je potpuno uklapanje u evropski fudbal, igranje u evropskim takmičenjima već od sljedeće godine. Moralo je da bude već od sad, ali žrijeb je htio drugačije. Vojvodina je evropski klub koji mora da igra evropska takmičenja I to u kontinuitetu."

“U dugoročni cilj se uklapa i odluka da Marko Savić bude trener. Mlad i moderan trener, želimo ga u kontinuitetu i u klubu više godina. Želimo našeg bivšeg igrača Medojevića u stručnom štabu, želimo lokal patriotski duh da se osjeti. Želimo da vidimo situaciju kao u ponedjeljak pred Mačvu, oko 300 ljudi u redu za karte u 19.00 sati. To su sve dobri pokazatelji da mi krećemo u pravom pravcu.”

Za kraj, bez stidljivosti, Dragoljub Zbiljić iznio je mišljenje o poziciji Vojvodine u srpskom fudbalu.

“Moramo da minimum odbranimo drugo mjesto, da probamo da napadnemo prvo i da probamo da osvojimo kup. Moramo da postanemo klub koji osvaja, imamo tim u rangu, ako ne i bolji od Crvene zvezde, nema potrebe da više šapućemo o tome”.

Bonus video:

Vojvodina Mačva 2:0 Izvor: YouTube/Arena sport

(MONDO)