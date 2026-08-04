Preokret u slučaju Luke Dončića: Isplivao dokument iz suda, Anamarija povukla tužbu

Bivša vjerenica Luke Dončića je Anamarija Goltes i ona je povukla tužbu oko alimentacije za dvije ćerke i želi da stvari riješi na drugi način.

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Preokret u slučaju Luke Dončića i njegove bivše vjerenice Anamarije Goltes. Prema najnovijim informacijama ona je povukla tužbu pred sudom u vezi alimentacije za njihove dvije ćerke, tvrdi američki "TMZ".

Oni su došli i do dokumenta koji je podnesen u sudu u Los Anđelesu u kom se navodi da ona povlači svoj zahtjev i da je shvatila da želi da se stvari riješe na drugi način.

"Povlačim svoju peticiju za alimentaciju sa jasnom namjerom da riješimo ovo na prijateljski način i zajedničkim dogovorom, što je u najboljem interesu naše djece", stoji u dokumentu.

U istom tekstu se navodi i da je Dončić preko svoje advokatice Laure Vaser podnio zahtjev da se taj slučaj za alimentaciju odbaci jer djeca žive u Sloveniji.

Luka i Anamarija imaju dvoje djece, Gabrijelu (rođena u novembru 2023. godine) i Oliviju (rođenu u decembru 2025. godine).

Šta je Dončić rekao o ćerkama?

Kada su se pojavile priče o njihovom prekidu vjeridbe i o tome da neće doći do vjenčanja, Dončić je dao samo kratku izjavu kroz saopštenje.

"Sve što radim, radim za moje ćerke. Njihova sreća mi je najvažnija i uvijek ću se boriti da im pružim najbolji mogući život", rekao je Luka.

Dončić angažovao "kraljicu razvoda"

Luka Dončić je za ovaj sudski postupak angažovao Loru Vaser, jednu od najpoznatijih advokatica kada su u pitanju brakorazvodne parnice. Nju zovu "kraljicom razvoda" i zastupala je mnoge poznate ličnosti.

Vodila je slučajeve Anđeline Džoli, Bena Afleka, Toma Kruza, Nikol Kidman i mnogih drugih. Sa druge strane Anamarija je angažovala stručnjaka za porodično pravo Evana Ickovica koji je takođe veoma cijenjen advokat u svojoj oblasti.

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(MONDO)