Luka Dončić uživa usred parnice sa bivšom: Slikao se sa ćerkama dok vodi bračni rat na dva kontinenta

Luka Dončić se trenutno sudi oko starateljstva i eventualne alimentacije. Sada se slikao sa ćerkama usred tih parnica koje se vode na dva kontinenta.

Izvor: Instagram/anamariagoltes/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Luka Dončić se oglasio na instagramu i postavio sliku sa svoje dvije ćerke Gabrijelom i Olivijom u naručju. On je nedavno bio u Beogradu i nakon toga je našao vremena za porodične obaveze. Prije nešto više od mjesec dana je takođe objavio sliku sa ćerkama.

Ništa to ne bi bilo neobično da on zapravo nije usred borbe za starateljstvo nad decom sa svojom dugogodišnjom partnerkom i doskorašnjom vjerenicom Anamarijom Goltes. Pogledajte Dončića sa svojim ćerkama:

Izvor: Instagram/lukadoncic

Šta se desilo sa Lukom i Anamarijom?

"Volim svoje ćerke više od svega i činim sve što mogu da one budu sa mnom u Americi tokom sezone. To nije bilo moguće pa sam donio tešku odluku da prekinem vjeridbu. Sve što radim, radim zarad sreće mojih ćerki i uvijek ću se boriti da budem sa njima i da im pružim najbolji mogući život", rekao je nedavno Luka Dončić.

Reprezentativac Slovenije je u toku parnice u kojoj se određuje ko će biti staratelj dvijema ćerkama, a u kojoj Anamarija Goltes zahtijeva i alimetaciju. Poznato je da je da je on na sudu angažovao da ga brani Lora Vaser koja je poznata kao "kraljica razvoda", dok je ekspert za porodično pravo Evan Ickovic sa druge strane tu da brani Anamarijine interese.

Navodno Anamarija za alimentaciju traži 300.000 dolara mjesečno, ali prema nekim medijskim navodima ona nema pravo na veliki dio Dončićeve imovine jer se vjerila 2023. godine i nije bila u braku sa njim. Dok se pravna bitka vodi u Sloveniji i Kaliforniji, Luka uživa sa ćerkama.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!