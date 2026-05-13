logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luka Dončić angažovao "kraljicu razvoda", Anamarija uzvratila u borbi za starateljstvo

Luka Dončić angažovao "kraljicu razvoda", Anamarija uzvratila u borbi za starateljstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Slovenački košarkaš Luka Dončić i njegov vjerenica Anamarija Goltes trenutno se bore na sudu za starateljstvo nad ćerkama.

ko-su-advokati-u-slucaju-doncic-i-goltes Izvor: Instagram/anamariagoltes, Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Poznato je ko će Luku Dončića zastupati na sudu prilikom borbe za starateljstvo nad djecom, a sad je poznato i ko će, na drugoj strani, braniti interese Anamarije Goltes. Riječ je o specijalisti za porodično pravo Evanu Ickovicu.

Reprezentativac Slovenije angažovao je vjerovatno najjači tim za brakorazvodne parnice, poznata Lora Vaser će biti u timu Luke Dončića. Advokatica koja je u centru pažnje i koja je poznata kao "kraljica razvoda" sada je preuzela slučaj NBA zvijezde, a ono što kod nje izaziva strahopoštovanje jesu brojne pobijeđene parnice među poznatim ličnostima. Zastupala je Anđelinu Džoli, Bena Afleka, Eštona Kučera, Nikol Kidman, Toma Kruza...

Međutim, druga strana se neće predati bez borbe. Anamarija Goltes angažovala je stručnjaka za porodično pravo. Evan Ickovic radi u advokatskoj kancelariji "Blevans, Itzkowitz & Cantrell, LLP", a na sajtu firme detaljno je opisano o kome se radi. Anamarijin zastupnik je i član izvršnog odbora Advokatske komore Beverli Hilsa i važi za cijenjen glas u oblasti porodičnog prava.

"Evan C. Ickovic posvetio je karijeru porodičnom pravu i isključivo se tom oblasti bavi još od 2001. Kao partner u advokatskoj kancelariji 'Blevans Itzkowitz Cantrell LLP', gospodin Ickovic klijentima pruža veliko znanje i iskustvo, vodeći ih kroz neke od najtežih trenutaka u njihovim životima. Takođe je član Američke akademije advokata za bračno pravo (AAML), prestižne organizacije poznate po promovisanju najviših standarda bračnog prava i vrhunskog zastupanja. Članstvo u AAML ograničeno je na iskusne advokate za porodično pravo najvišeg ranga, koji pokazuju značajno angažovanje u toj oblasti i posvećenost profesionalizmu, kontinuiranom pravnom usavršavanju i etičkoj praksi", piše na sajtu kancelarije.

"Njegova stručnost bila je tražena na različitim forumima, gdje je govorio o temama koje obuhvataju složena dokazna pitanja, kao i izazove vezane za starateljstvo nad djecom, alimentaciju i porodično nasilje. Član je upravnog odbora Centra za pravo i pravdu u Los Anđelesu (LACLJ), neprofitne organizacije koja obezbjeđuje besplatne pravne usluge osobama sa niskim primanjima, posebno žrtvama porodičnog nasilja. LACLJ je posvećen borbi za pravdu za one koji inače možda ne bi imali pristup pravnoj pomoći, a angažman gospodina Ickovica odražava njegovu posvećenost korišćenju svog znanja za dobrobit šire zajednice.

U svakom slučaju, gospodin Ickovic nastoji da postigne najbolji mogući ishod za svoje klijente, bilo kroz pregovore o nagodbi ili kroz sudski postupak. Njegova posvećenost porodičnom pravu, zajedno sa angažovanjem u organizacijama poput AAML i LACLJ, potvrđuje njegovu težnju ka vrhunskim standardima - kako u zastupanju klijenata, tako i u doprinosu pravnoj profesiji i široj zajednici."

Trenutno nije poznato koju sumu novca traži Anamarija kao vid alimentacije, spominjala se cifra od 300.000 dolara mjesečno. Međutim, tačan iznos još nije preciziran.

Bonus video: 

Pogledajte

01:05:33
Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC