Šta se dešava sa Lukom Dončićem? Ljekar najavio povratak, klub donio drugu odluku

Slovenački košarkaš Luka Dončić neće biti u timu Lejkersa ni za četvrti meč plej-ofa NBA lige

Reprezentativac Slovenije Luka Dončić povrijedio se u završnici ligaškog dijela NBA sezone, te tako nije uspio da pomogne Lejkersima u plej-of fazi. Kako stvari stoje, najbolji poenter najjače lige na svijetu neće biti dio tima ni u četvrtom meču, što dalje kaže da je to 15. utakmica u nizu van terena od trenutka kad se povrijedio.

Lejkersi ne stoje dobro, pošto je šampion NBA lige više nego ubjedljiv. Oklahoma je vezala tri pobjede, sad u četvrtom meču ponovo gostuje Lejkersima, ali domaćin i dalje ne može da računa na najboljeg u timu Luku Dončića. Slovenac je zvanično isključen iz četvrte utakmice, što dalje kaže da Oklahoma ima dobre izglede da seriju završi u Los Anđelesu.

To će biti 10. propuštena utakmica za Dončića u plej-ofu, pošto je 2. aprila povrijedio tetivu. Međutim, sportski doktor Džesi Moris vjeruje da je Dončić i ranije mogao na teren da su Lejkersi bolje postupali prema Slovencu. "Na osnovu onoga što znamo, trebalo je da se vrati prije nedjelju ili dvije, ako je sve bilo kako treba."

Međutim, ono što je ljekar vidio kao problem Lejkersa, jeste pristup koji je primijenjen na Dončiću. Prema njegovim riječima, korišćena je PRP terapija (Platelet-Rich Plasma therapy) u blagim dozama, u tretmanima jačine oko tri od deset, dok povreda zahtijeva agresivniji pristup. Inače, PRP tretman znači metodu liječenja u kojoj se koristi krvna plazma bogata trombocitima, što ubrzava zarastanje povreda.

Lejkersi naredni meč igraju u noći između ponedjeljka i utorka od 4.30 po našem vremenu. U slučaju da "jezeraši" šokiraju šampiona NBA lige naredne utakmice su na programu 14. maja, potom 17. i 19.