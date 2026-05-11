logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta se dešava sa Lukom Dončićem? Ljekar najavio povratak, klub donio drugu odluku

Šta se dešava sa Lukom Dončićem? Ljekar najavio povratak, klub donio drugu odluku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Slovenački košarkaš Luka Dončić neće biti u timu Lejkersa ni za četvrti meč plej-ofa NBA lige

Luka Dončić i dalje ne igra za LA Lejkerse Izvor: Cooper Neill / Getty images / Profimedia

Reprezentativac Slovenije Luka Dončić povrijedio se u završnici ligaškog dijela NBA sezone, te tako nije uspio da pomogne Lejkersima u plej-of fazi. Kako stvari stoje, najbolji poenter najjače lige na svijetu neće biti dio tima ni u četvrtom meču, što dalje kaže da je to 15. utakmica u nizu van terena od trenutka kad se povrijedio.

Lejkersi ne stoje dobro, pošto je šampion NBA lige više nego ubjedljiv. Oklahoma je vezala tri pobjede, sad u četvrtom meču ponovo gostuje Lejkersima, ali domaćin i dalje ne može da računa na najboljeg u timu Luku Dončića. Slovenac je zvanično isključen iz četvrte utakmice, što dalje kaže da Oklahoma ima dobre izglede da seriju završi u Los Anđelesu.

To će biti 10. propuštena utakmica za Dončića u plej-ofu, pošto je 2. aprila povrijedio tetivu. Međutim, sportski doktor Džesi Moris vjeruje da je Dončić i ranije mogao na teren da su Lejkersi bolje postupali prema Slovencu. "Na osnovu onoga što znamo, trebalo je da se vrati prije nedjelju ili dvije, ako je sve bilo kako treba."

Međutim, ono što je ljekar vidio kao problem Lejkersa, jeste pristup koji je primijenjen na Dončiću. Prema njegovim riječima, korišćena je PRP terapija (Platelet-Rich Plasma therapy) u blagim dozama, u tretmanima jačine oko tri od deset, dok povreda zahtijeva agresivniji pristup. Inače, PRP tretman znači metodu liječenja u kojoj se koristi krvna plazma bogata trombocitima, što ubrzava zarastanje povreda.

Lejkersi naredni meč igraju u noći između ponedjeljka i utorka od 4.30 po našem vremenu. U slučaju da "jezeraši" šokiraju šampiona NBA lige naredne utakmice su na programu 14. maja, potom 17. i 19.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić NBA liga LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC