Obrt u slučaju Luke Dončića i Anamarije Goltes: Ovo mijenja planove čak i pred ključne mečeve u NBA

Reprezentativac Slovenije Luka Dončić pristao je na odlaganje ročišta do 14. avgusta. Činjenica da prije juna neće morati da se odazove sudskom pozivu mogla bi da znači ekipi Lejkersa zbog eventualne finalne borbe.

Slovenački košarkaš Luka Dončić (27) vodi nekoliko borbi na različitim poljima. Ostaje pitanje da li će najbolji poenter NBA lige uspjeti da se vrati na teren u najvažnijim mečevima Los Anđeles Lejkersa, a osim povrede za koju se tačan oporavak ne zna, još jedna stvar bi mogla da pomogne Luki da bude uz tim. Spor koji vodi sa vjerenicom Anamarijom Goltes o starateljstvu nad ćerkama odložen je do 14. avgusta.

Luka Dončić propušta najvažniji dio sezone i borbu sa Hjustonom u plej-ofu najjače lige na svijetu zbog povrede koju je doživio 2. aprila. Ipak, mogao bi uskoro da se vrati na teren, a obaveze van parketa mogle bi da pokvare planove. Dončić je najprije nedavno pristao da odloži ročište sa sredine maja na kasniji period ovog ljeta. Kako je "Dejli mejl" saznao, Dončićeva zastupnica Lora Vaser pristala je na nekoliko datuma i svi su u opticaju od 18. juna ili kasnije.

Zanimljivo je i to da bi se jedna od finalnih utakmica NBA lige mogla održati 19. juna, a u pitanju je sedmi meč. Ipak, ovaj medij tvrdi da je sud odložio ročište do 14. avgusta, što navijačima Lejkersa daje dodatnu nadu da će Slovenac biti na terenu, fizički i mentalno. Uz uslov da Lejkersi uopšte izbore toliko dalek plasman.

"Sve što radim, radim zbog sreće svojih ćerki"

Luka Dončić se vratio u Evropu, gdje je morao da započne oporavak zbog nedavne povrede. Najprije je jedan period proveo u Španiji, gdje se i afirmisao u svjetsku zvijezdu, a onda se vratio i u rodnu Sloveniju. Naravno, jedan od najboljih NBA košarkaša stigao je u Ljubljanu kako bi mogao da provede kvalitetno vrijeme sa ćerkama Gabrijelom i Olivijom.

"Volim svoje ćerke više od svega i učinio sam sve što je bilo u mojoj moći da tokom sezone budu sa mnom u Sjedinjenim Američkim Državama, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno donio tešku odluku da okončam vjeridbu", naveo je Dončić u saopštenju dostavljenom za ESPN.

"Sve što radim, radim zbog sreće svojih ćerki i uvijek ću se boriti da budem uz njih i da im obezbijedim najbolji mogući život."

Raskol između para koji je svih ovih godina izgledao skladno nastao je nedavno i kao grom iz vredra neba. Od pretpostavki da je turbulencije pokrenula odluka buduće supruge da odbije preseljenje u Los Anđeles... do činjenice da je jedna od najboljih američkih advokatica osporila želju Anamarije da dobije starateljstvo nad ćerkama jer je Dončića prijavila sudu u Kaliforniji, gdje se djeca ne vode kao stanovnici... sve je ispraćeno pod budnim okom javnosti.

Ročište koje je pomjereno s maja na avgust trebalo bi da obradi argumente Dončićevih zastupnika za odbacivanje optužnice. Slovenac želi da spor bude riješen u matičnoj zemlji njega, njegove bivše vjerenice i njegove djece i tamo gdje je već pokrenuo postupak u martu.

Kad se Luka Dončić vraća na teren?

Dončić je van terena od 2. aprila i nema jasnih naznaka kad će se vratiti na teren. Pored najboljeg košgetera Lejkersa, u timu nema i Ostina Rivsa. S druge strane "jezeraši" su munjevito započeli seriju i trenutno vode 3:1 protiv Hjustona.

"Vrlo je spor put do oporavka Luke Dončića. Očekuje se da ako Lejkersi pobijede Hjuston i prođu dalje Luka bude van terena i narednu plej-of seriju. Još uvijek nema jasnog roka za njegov povratak trenutno. Polako radi više stvari na terenu, kao što je Džej Džej Redik i rekao, ali još uvijek ne radi sa ekipom", rekao je on.

Luka Dončić je imao sjajnu sezonu, bio je najbolji poenter NBA lige, ali samo mu je jedan meč nedostajao da ostane u konkurenciji za MVP nagradu. Bilježio je 33,5 poena, 8,3 podijeljenih lopti i 7,7 skokova.

