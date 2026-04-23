Šmekerski potez Luke Dončića (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Luka Dončić je poslao potpisani dres jednom dedi koji je za 95. rođendan poželio njegov dres kao poklon.

luka doncic odusevio deku za 95 rodjendan Izvor: Chris Graythen / Getty images / Profimedia/Tiktok/Nick Romeo

Luka Dončić je sjajan košarkaš, ali i sjajan čovjek. Još jednom je iskoristio priliku da obraduje svog obožavatelje, ovoga puta dedu od 95 godina. Jedan navijač Lejkersa je poželio da svom dedi koji je veliki fan Luke Dončića pokloni dres, a kada je pisao Luki na društvenim mrežama dobio je sjajan odgovor.

"Hej Nik, Luka bi vrlo rado poslao potpisan dres za tvog dedu. Kako se on zove i koja mu je adresa? Veoma ljubazno od tebe", napisao je tim Luke Dončića. 

Deka je zaista za 95. rođendan dobio dres Lejkersa sa brojem 77. "To je za tebe", rekli su dedi kada je otvarao kutiju sa poklonom, a kada je vidio da je u pitanju dres Lejkersa dobacili su mu: "Vidiš da je potpisano, on je potpisao dres!"

"Moraš da ga obučeš", vikali su okupljeni deki koji se vidno obradovao sjajnom poklonu. Pogledajte kako je to izgledalo: 

Šta se dešava sa Lukom? 

Dok Lebron Džejms vodi Lejkerse u plejofu i već je upisao dvije pobjede u plejofu. Dončić daje sve od sebe da se što prije oporavi od povrede. Slovenački plejmejeker se povrijedio u finišu sezone i sve više djeluje da će propustiti kompletnu prvu rundu plejofa NBA lige. Vidjećemo kada će ponovo na teren. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić

