logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković i Luka Dončić zajedno gledaju Zvezdu: Evo kako su dočekani u Madridu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Novak Đoković i Luka Dončić zajedno iz prvog reda gledaju meč Crvene zvezde i Reala u Madridu, dočekani su aplauzima.

Doncic I djokovic zajedno gledaju zvezdu u madridu Izvor: Pritnscreen/X/Gigantesbasket

Luka Dončić i Novak Đoković zajedno iz prvog reda gledaju meč Crvene zvezde i Reala u Madridu. Njih dvojica su zajedno ušli u dvoranu i dočekani su aplauzima sa tribina. Biće tu da navijaju, samo je pitanje za koga.

Obojica vole Crvenu zvezdu i navijaju za srpski klub. Jasno je da će Novak da navija za crveno-bijele, ali je pitanje za koga će navijati Dončić pošto je dugo igrao za Real i sa njima je osvojio Evroligu.

Zvezda igra za plej-of i pobjedom bi uvećala šanse za direktan plasman u doigravanje. Što se Dončića tiče on se sutra vraća za Ameriku i sprema se za plej-of NBA lige. Pitanje je kada će zaigrati pošto je povrijeđen.

Oglasila se potom i Evroliga i objavila zajednčku fotografiju dvojice asova.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem
(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić Novak Đoković Evroliga KK Crvena zvezda KK Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC