Novak Đoković i Luka Dončić zajedno gledaju Zvezdu: Evo kako su dočekani u Madridu

Luka Dončić i Novak Đoković zajedno iz prvog reda gledaju meč Crvene zvezde i Reala u Madridu. Njih dvojica su zajedno ušli u dvoranu i dočekani su aplauzima sa tribina. Biće tu da navijaju, samo je pitanje za koga.

Obojica vole Crvenu zvezdu i navijaju za srpski klub. Jasno je da će Novak da navija za crveno-bijele, ali je pitanje za koga će navijati Dončić pošto je dugo igrao za Real i sa njima je osvojio Evroligu.

Luka Doncic y Novak Djokovic, en primera fila para ver el Real Madrid - Estrella Rojapic.twitter.com/4sp0kuCP9C — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket)April 16, 2026

Zvezda igra za plej-of i pobjedom bi uvećala šanse za direktan plasman u doigravanje. Što se Dončića tiče on se sutra vraća za Ameriku i sprema se za plej-of NBA lige. Pitanje je kada će zaigrati pošto je povrijeđen.

La entrada de Luka Doncic y Novak Djokovic al Movistar Arena.@BSphere_pic.twitter.com/JTYJNEql9r — Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM)April 16, 2026

Oglasila se potom i Evroliga i objavila zajednčku fotografiju dvojice asova.

