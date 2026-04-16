Kako Zvezda može direktno u plej-of Evrolige? Postoji samo jedan scenario i ne zavisi samo od Madrida

Postoji samo jedan scenario po kom Crvena zvezda može direktno do šestog mjesta i plasmana u plej-of Evrolige.

Crvena zvezda igra najvažniji meč u dosadašnjem dijelu sezone. Gostuje Realu u Madridu i pokušaće da napravi nevjerovatan podvig u Evroligi - da postane tek drugi tim koji je ove sezone uspio da pobijedi "kraljevski klub" u gostima. To je pošlo za rukom samo Panatinaikosu. Ako to učini - ima nadu za direktna plasman u plej-of elitnog takmičenja.

Postoji samo jedan scenario koji vodi ekipu Saše Obradovića direktno u doigravanje i ne zavisi sve od njih. Čak ni trijumf u španskoj prestonici ne garantuje mjesto među šest najboljih timova. Da bi se to desilo moraju da se poklope i rezultati nekih drugih mečeva, a to je:

Da Zvezda pobijedi Real u Madridu

Da Žalgiris izgubi od Pariza u Kaunasu

Da Hapoel izgubi od Monaka u Francuskoj

Da Panatinaikos pobijedi Efes u Atini

Zanimljivo je i da se sve tri spomenute utakmice igraju u petak. To znači da će Zvezda, čak i ako pobedi u Madridu, morati da čeka oko 24 sata da bi saznala da li ide direktno u plej-of ili ne.

Šta se dešava ako ode u plej-in?

Teško je sada praviti kalkulacije i reći na kom mjestu bi Zvezda završila u slučaju poraza, pošto je trenutno na skoru 21-16 koliko imaju i Panatinaikos i Monako. Ono što zna sigurno jeste da je obezbijedila plej-in i da ne može da ostane bez doigravanja. Konačna pozicija zavisiće od rezultata. Čak i ako savlada Real i drugi rezultati se ne poklope, velika je vjerovatnoća da će završiti kao sedma na tabeli i to bi bio idealan scenario jer bi značilo da će imati dve šanse za plej-of kod kuće. Prvu protiv osmoplasirane ekipe, drugu protiv pobjednika duela između devetopalsirane i desetoplasirane ekipe.

U slučaju poraza u Madridu najveće šanse su da će Zvezda da završi na devetom mjestu. Ali, opet sve zavisi od rezultata drugih timova. Ako Hapoel dobije Monako, onda bi srpski tim morao da navija za trijumf Efesa u Atini, jer bi u tom krugu bio u prednosti i bio bi sedmi, a Žalgiris bi se "ugurao" među šest trijumfom protiv Pariza. U slučaju da tim Ergina Atamana opravda ulogu favorita onda bi crveno-bijeli pali na deveto mjesto porazom u Španiji i to bi značilo da će šansu morati da traže kroz dva meča u gostima.

Digitroni bi se koristili, svašta bi se računalo, ali sve počinje od meča sa Realom koji se igra u četvrtak od 20.45 časova. Poslije tog meča neke stvari biće jasnije...

