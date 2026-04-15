Đoković i Dončić dolaze da navijaju za Zvezdu!

Novak Đoković i Luka Dončić biće na utakmici Crvene zvezde i Reala u Madridu na meču Evrolige

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković i Luka Dončić zajedno će navijati za Crvenu zvezdu. Prema najnovijim informacijama "BasketNewsa" njih dvojica će biti zajedno u Madridu i gledaće utakmicu između Reala i Zvezde koja će biti od ogromnog značaja za obje ekipe.

Tim Saše Obradović bi pobjedom, uz dobre vijesti sa par drugih mečeva, mogao da dođe i do šestog mjesta i direktnog plasmana u plej-of. Sa druge strane ekipi Serđa Skariola je trijumf bitan da bi osigurala mjesto među četiri najbolje ekipe i imala prednost domaćeg terena u plej-ofu.

Tu će biti Novak i Luka. Doduše, biće zanimljivo i kako će Dončić da se ponaša, tačnije za koga će da navija. Poznato je da navija za Zvezdu, ali isto tako je igrao u Realu, pa ostaje da se vidi na čijoj će strani da bude u ovoj utakmici.

Dončić: Đoković je najveći ikada

Početkom marta je Novak Đoković bio na utakmici Los Anđeles Lejkersa i tamo se sreo sa Dončićem. Tada je slovenački košarkaš javno i svima rekao da je Srbin najveći teniser svih vremena.

"Novak Đoković je za mene najveći svih vremena, samo to što je ovdje i gleda me je nevjerovatno. Jako sam srećan što je ovdje", rekao je Dončić koji je trenutno povrijeđen i očekuje se da će u petak da krene ka Americi.

