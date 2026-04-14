Novak Đoković izabrao najboljeg svih vremena: Izbacio sebe iz trke i pokazao zašto je legenda

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković birao je sportistu koji je ostavio najveći trag. U finalu je birao između sebe i Lionela Mesija, a izabrao je Argencinca

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković za mnoge je i najbolji sportista ikada. Ipak, konkurencija i sportovi iz kojih dolaze druge legende su brojni, a srpski as, kao i uvijek, bez sujete izabrao je jednog koji je promijenio sport. Prema Novakovom vjerovanju - to je Argentinac Lionel Mesi.

Novak Đoković je imao zadatak da izabere najboljeg sportistu svih vremena. Odabir nije bio lak, pošto su se neprestano smenjivale legende na listi pitanja. A, čini se, svaki sljedeći korak sve je bio teži za Novaka. Poznato je da srpski teniser ima sjajan odnos sa velikanima drugih sportova, pa je suženje na jednog sportistu bilo teže.

Pitanja su od starta bila "teška" pa je su prvi rivali bili Tom Brejdi, legenda američkog fudbala i Majkl Džordan, legenda NBA lige. Potom su se nizali Flojd Mejveder, Konor Mekregor, Usein Bolt, Luis Hamilton, Majl Felps... A, onda je na red došao Lionel Mesi, pa je Novak Đoković riješio da izabere Argentinca.

I na kraju, direktni rival Lionela Mesija bio je Novak Đoković. Srpski teniser se samo nasmijao i rekao: "Mesi".

Naravno, Novak Đoković je u proteklih godinu dana imao priliku da se nađe i u društvu Lionela Mesija i Kristijana Ronalda, dvojice savremenika koji važe za najbolje fudbalere svih vremena. Takođe, Tom Brejdi ima sjajan odnos sa Đokovićem, kao i mnogi drugi vrhunski sportisti.

Nema sumnje da su na listi bile legende koje su mijenjale istoriju. Naravno, Novak Đoković će teško imati tenisera koji će mu parirati u neverovatnim rekordima - 24 grend slem titule, 101. titula u karijeri, na sve to je i olimpijski šampion, a i dalje se aktivno bavi tenisom i očekivanja su da će i u narednom periodu ostvarivati velike rezultate.

